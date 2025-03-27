Nueva líneaRosny-sur-Seine > Mantes-la-Jolie

Para acompañar la llegada del RER E y los diversos proyectos de urbanismo previstos para la región de Mantois, se planea crear un autobús en un carril dedicado y remodelar el centro de Mantes-la-Jolie.

El autobús Mantois en su propio carril proporcionará una nueva conexión rápida, de alta calidad y regular, y contribuirá a mejorar las condiciones de viaje al servir al centro de Mantes-la-Jolie, el distrito de Val Fourré y, a largo plazo, Rosny-sur-Seine.