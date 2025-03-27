Autobús

Nueva líneaRosny-sur-Seine > Mantes-la-Jolie

Actualizado el

Región de Île-de-France
Île-de-France Mobilités

Para acompañar la llegada del RER E y los diversos proyectos de urbanismo previstos para la región de Mantois, se planea crear un autobús en un carril dedicado y remodelar el centro de Mantes-la-Jolie.

El autobús Mantois en su propio carril proporcionará una nueva conexión rápida, de alta calidad y regular, y contribuirá a mejorar las condiciones de viaje al servir al centro de Mantes-la-Jolie, el distrito de Val Fourré y, a largo plazo, Rosny-sur-Seine.

Mapa

Plan du projet Autobús Rosny-sur-Seine > Mantes-la-Jolie
Plan de la nouvelle ligne de bus de Mantes-la-Jolie à Rosny-sur-Seine

Cifras clave

7 500

Viajeros diarios

13

Estaciones

5,4 km

de trazado

20 minutos

entre Rosny-sur-Seiney Mantes-la-Jolie

Calendario provisional

  • 2016 : Consulta
  • 2014-2015: Estudios preliminares / Diagrama esquemático

Visión general

La nouvelle ligne de bus de Mantes-la-Jolie à Rosny-sur-Seine en bref

Finanzas y actores

Finanzas

  • Infraestructuras: 50,5 millones de euros, valor 2014 (Región + CD 78 + Grand Paris Seine et Oise)
  • Autobuses (Île-de-France Mobilités)
  • Operaciones (Île-de-France Mobilités)

Actores

Île-de-France Mobilités llevó a cabo los estudios de viabilidad y la consulta.

La región de Île-de-France y el Departamento de Yvelines financian los estudios y la infraestructura.

La Comunidad Urbana del Gran París Seine et Oise (GPS&O) también participa en la financiación y ha sido el propietario del proyecto desde la consulta.

Descargar la ficha del proyecto Autobús Rosny-sur-Seine > Mantes-la-Jolie

 -  407.8 KB