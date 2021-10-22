Descontaminación del emplazamiento de la estación La Végétale - La Fontaine Saint-Martin

Como parte de los trabajos preparatorios para la futura estación La Végétale (anteriormente llamada Emile Combes en la fase de proyecto) del Cable C1, pronto comenzará un paso importante: la descontaminación del suelo en la zona de construcción.

Tras análisis profundos del suelo, la contaminación generada por los ocupantes anteriores del sitio ha sido diagnosticada en particular por la presencia de una pequeña cantidad de amianto, y ahora requiere descontaminación del suelo. Para ello, la empresa France Travaux (miembro del consorcio encargado del diseño y construcción del teleférico) gestionará estas operaciones y desplegará un protocolo de descontaminación probado y controlado, del 16 de octubre al 17 de noviembre de 2023. La instalación de este lugar comenzó el 9 de octubre.

Este trabajo se llevará a cabo en varias fases y formará parte de un marco regulatorio estricto.

Una primera operación consistirá en tomar muestras del suelo contaminado con palas mecánicas, hasta que alcance una capa saludable, situada a varias decenas de centímetros de profundidad. Durante esta fase, se implementarán medidas especiales para garantizar el buen funcionamiento de las operaciones y la seguridad de todos. Las vallas se elevarán, cubrirán y el suelo se humedecerá para evitar que se libere polvo al aire.

El suelo muestreado será evacuado a un centro de tratamiento aprobado.

Esta intervención, liderada por Île-de-France Mobilités en consulta con Île-de-France Nature (propietaria), la SMER (propietaria del proyecto de La Végétale) y el Ayuntamiento de Limeil-Brévannes, permitirá que por un lado se desinfecte una zona contaminada en este sector y, por otro, garantizar el establecimiento adecuado de la futura estación de teleférico, en el corazón de La Végétale.

Para saber más sobre estas intervenciones, no dudes en contactar con Saïd, tu agente local.