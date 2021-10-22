Comodidad y seguridad
Videovigilancia y seguridad en la cabina y en las estaciones
- La vigilancia por vídeo se proporciona en tiempo real en la cabina, en las estaciones y en sus alrededores.
- Las cabinas están equipadas con un interfono para comunicarse con el personal operativo, junto con un sistema de comunicación accesible para personas con discapacidad auditiva para responder a cualquier solicitud.
- El personal operativo garantiza la seguridad de los pasajeros en todo momento durante el embarque y el desembarque en la estación, así como durante el viaje online. Así, puede gestionar cualquier posible incidente de pasajeros y mantiene un vínculo directo con los bomberos y las fuerzas policiales.
Un sistema de emergencia óptimo
El C1 Cable está equipado con un sistema de respaldo diseñado para gestionar todos los incidentes. Este dispositivo, llamado "recuperación integrada", permite a los pasajeros regresar a las estaciones con total seguridad, permaneciendo dentro de las cabinas.
Precauciones en caso de mal tiempo
El cable C1 circula por una zona que no se ve muy afectada por episodios de vientos fuertes. Sin embargo, en caso de vientos superiores a 70 km/h, la velocidad de las cabinas se reduce. En caso de tormenta (viento que supere los 90 km/h), el teleférico se cierra y se instalan sistemáticamente autobuses de reemplazo.