Comodidad y seguridad

Videovigilancia y seguridad en la cabina y en las estaciones

La vigilancia por vídeo se proporciona en tiempo real en la cabina, en las estaciones y en sus alrededores.

Las cabinas están equipadas con un interfono para comunicarse con el personal operativo, junto con un sistema de comunicación accesible para personas con discapacidad auditiva para responder a cualquier solicitud.

El personal operativo garantiza la seguridad de los pasajeros en todo momento durante el embarque y el desembarque en la estación, así como durante el viaje online. Así, puede gestionar cualquier posible incidente de pasajeros y mantiene un vínculo directo con los bomberos y las fuerzas policiales.

Un sistema de emergencia óptimo

El C1 Cable está equipado con un sistema de respaldo diseñado para gestionar todos los incidentes. Este dispositivo, llamado "recuperación integrada", permite a los pasajeros regresar a las estaciones con total seguridad, permaneciendo dentro de las cabinas.