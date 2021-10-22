Gestión de la línea
Entrada a la estación Limeil-Brévannes
Instalaciones integradas armoniosamente en el paisaje
Los garajes y el taller están situados a ambos lados de la estación Limeil-Brévannes. Su integración en el paisaje ha sido especialmente cuidadosa. Plantaciones rodean los edificios. Uno de los tejados está completamente vegetado, mientras que el otro alberga una instalación fotovoltaica de unos 500 m². Produce 103.600 kWh de electricidad verde durante todo el año y alimenta la iluminación, enchufes, convector, calentador de agua y grúa aérea de la central.
Un sistema operativo riguroso
La gestión de la línea se gestiona desde el Centro de Control Centralizado (PCC), situado en la estación Limeil-Brévannes. Desde esta estación, los operadores disponen de toda la información y los medios para controlar la línea y actuar en tiempo real en su funcionamiento. Por ejemplo, controlan la información de los pasajeros, pueden comunicarse con ellos y tienen pantallas de videovigilancia en la cabina y en los andenes... Están soportados por puestos de control locales (PCL), instalados en las otras 4 estaciones del cable C1.
El operador del cable C1
Como parte de las delegaciones de servicio público y la modernización de la red de autobuses en los suburbios medios y exteriores, Île-de-France Mobilités ha designado a Transdev para operar el cable C1 y las líneas de autobús del sector. La operación del cable C1 por Transdev comenzó tan pronto como fue puesta en marcha el 13 de diciembre de 2005, hasta el final del contrato, es decir, 4 años.