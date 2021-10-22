Un sistema operativo riguroso

La gestión de la línea se gestiona desde el Centro de Control Centralizado (PCC), situado en la estación Limeil-Brévannes. Desde esta estación, los operadores disponen de toda la información y los medios para controlar la línea y actuar en tiempo real en su funcionamiento. Por ejemplo, controlan la información de los pasajeros, pueden comunicarse con ellos y tienen pantallas de videovigilancia en la cabina y en los andenes... Están soportados por puestos de control locales (PCL), instalados en las otras 4 estaciones del cable C1.