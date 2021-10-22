Mediciones acústicas
Extracto del estudio acústico
Medidas proactivas para controlar el nivel de ruido del cable C1
Desde el inicio del proyecto, Île-de-France Mobilités ha sido cuidadosa por obtener la mejor huella posible del cable C1 en su entorno. Es en este espíritu que se ha empeñado en imponer estrictas normas acústicas al fabricante de cables. La elección del grupo de empresas responsables de su implementación se hizo así, además de muchos otros criterios, por sus compromisos especialmente avanzados en términos de acústica. Por tanto, el control del nivel de ruido es posible mediante varias medidas.
Estudios rigurosos y modelización
Como no existen regulaciones sobre el ruido emitido por los tranvías de televisión, los estudios de impacto se realizaron sobre la base de las normativas de "ruido de transporte" y se verificaron según las normativas de "ruido de barrio", siendo estos dos enfoques interesantes y complementarios. Todos los estudios y modelos realizados indican que el C1 Cable cumple plenamente con estas normativas, en toda la línea, incluidas las estaciones y los pilones. El ruido generado por el teleférico se mezcla con el ruido ambiental medido a lo largo de toda la ruta.
Un cable portador de tractor de "nueva generación"
Este buen rendimiento acústico se debe especialmente a la elección del cable portador – tractor. Es un cable de nueva generación, compuesto por "hilos" (cables metálicos), cada uno entrelazado con perfil sintético. Este diseño hace que el cable sea casi liso. Esto reduce considerablemente las vibraciones y el ruido emitidos cuando está en movimiento.
Adaptaciones técnicas y fonéticas
El sistema de motores elegido para el cable C1 es uno de los más silenciosos. En la estación se instalan amortiguadores de vibraciones y las estaciones y tejados están insonorizados.
Monitorización regular del nivel de sonido
Para garantizar que el ruido emitido por el cable no suponga una molestia para los residentes locales, se monitorizarán los niveles de ruido en las inmediaciones del teleférico tras su puesta en marcha, y luego regularmente durante los primeros 10 años de funcionamiento.