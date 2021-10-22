Mediciones acústicas

Estudios rigurosos y modelización

Como no existen regulaciones sobre el ruido emitido por los tranvías de televisión, los estudios de impacto se realizaron sobre la base de las normativas de "ruido de transporte" y se verificaron según las normativas de "ruido de barrio", siendo estos dos enfoques interesantes y complementarios. Todos los estudios y modelos realizados indican que el C1 Cable cumple plenamente con estas normativas, en toda la línea, incluidas las estaciones y los pilones. El ruido generado por el teleférico se mezcla con el ruido ambiental medido a lo largo de toda la ruta.