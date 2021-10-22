Puestos de mando

La operación de la línea se gestiona desde el Centro de Control Centralizado (PCC), situado en la estación Temps Durables*. Desde esta estación, los operadores disponen de toda la información y los medios para controlar la línea y actuar en tiempo real en su funcionamiento. El PCC está soportado por puestos de control locales (PCLs), instalados en las otras 4 estaciones de la línea de cable C1.

Estos PCL están especialmente a cargo de cualquier fallo en la estación y su equipo, así como de la comunicación con los pasajeros.

El nombre de la estación es provisional*