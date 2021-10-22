Los pilones

Para minimizar su impacto visual, el diseño de los postes es especialmente sencillo y consiste en un eje cónico de acero galvanizado pintado de blanco, con un aspecto exterior liso y elegante. Por la noche, solo se iluminan las "alas". La singularidad de su diseño facilitará su mantenimiento y garantizará la consistencia en toda la línea.

La ubicación de los 30 pilones, incluidos 5 pilones dobles, ha sido estudiada y discutida meticulosamente para asegurar su integración en la ciudad. Su número favorece la flexibilidad de las cabinas, que suben y bajan con mayor facilidad.