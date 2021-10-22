Cable

Nueva líneaCréteil > Villeneuve-Saint-Georges

Los pilones

Las alas de un pilar de cable C1
Un solo pilar situado en Limeil-Brévannes - © Île-de-France Mobilités

Para minimizar su impacto visual, el diseño de los postes es especialmente sencillo y consiste en un eje cónico de acero galvanizado pintado de blanco, con un aspecto exterior liso y elegante. Por la noche, solo se iluminan las "alas". La singularidad de su diseño facilitará su mantenimiento y garantizará la consistencia en toda la línea.

La ubicación de los 30 pilones, incluidos 5 pilones dobles, ha sido estudiada y discutida meticulosamente para asegurar su integración en la ciudad. Su número favorece la flexibilidad de las cabinas, que suben y bajan con mayor facilidad.

    © Île-de-France Mobilités
  • Un pilón del cable C1

