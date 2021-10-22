3/ Gestión racional del agua

Para promover la infiltración de agua de lluvia en las proximidades de las estaciones, se crearán estructuras de infiltración o retención de agua. Estas serán principalmente cuencas al aire libre, valles o zanjas. El agua de lluvia se evacua por flujo natural desde el punto de recogida hasta una salida y por infiltración directa en el suelo si es permeable.



Valles y zanjasforman parte de los desarrollos lineales que permiten una gestión integrada del agua en un entorno urbano. Estas son depresiones longitudinales, con pendientes variables, que recogen y regulan el agua de lluvia y el escorrentía, ralentizando su flujo hacia una salida (por ejemplo, la red de alcantarillado). La diferencia entre zanja y valle se basa principalmente en su morfología. Un foso es lineal, bastante profundo y sus orillas son empinadas. Es una estructura que, por su naturaleza, puede permanecer en el agua. Por lo tanto, no se drena.

El valle puede estar relacionado con un foso ancho y poco profundo con bancos de pendiente suave.

Se instalarán cuencas de infiltración a nivel de las zonas de despegue de los teleféricos. De hecho, en el contexto de la realización de un sistema teletransportado, es necesario respetar ciertas distancias mínimas de seguridad entre el terreno natural y el fondo de las cabinas. Así, en la salida de la estación, se han diseñado zonas de despegue, que requieren un retroceso significativo respecto al nivel de los andenes. Estas zonas estarán densamente vegetadas y servirán como cuencas de infiltración en las que se desboca el agua de los tejados de las estaciones y los patios adyacentes.