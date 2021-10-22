Reducir
Resorts: principales medidas de reducción
1/ La arquitectura de las estaciones
En su mayor parte, las estaciones del Cable C1 se caracterizan por un diseño de alta calidad ambiental:
• un diseño arquitectónico basado en la simplicidad, con el uso de materiales sobrios, el verdecimiento de los tejados y una huella limitada en el suelo;
• una operación centrada en reducir las necesidades energéticas y utilizar energías renovables.
Para lograr un objetivo de sobriedad energética, se han tomado varias decisiones importantes: materiales sostenibles y bajos en carbono, aislamiento térmico eficiente, calefacción limitada a las instalaciones operativas mediante bomba de calor, iluminación natural y LEDs, instalación fotovoltaica en la estación Limeil-Brévannes, etc.;
• jardinería de calidad, en el espíritu del corredor verde, La Végétale;
• Gestión racional del agua de escorrentía y de todos los espacios verdes.
2/ Cubiertas verdes: recubrimientos ecológicos y estéticos
Los tejados de las 5 estaciones del cable C1, es decir, aproximadamente 2.000 m2, así como el techo de uno de los garajes de la línea, estarán vegetados.
Esta elección se tomó en la fase de diseño del proyecto para promover la integración de los edificios en el paisaje, por un lado, y formar parte del enfoque de Alta Calidad Ambiental (HQE) que guía la construcción del teleférico, por otro lado. Hacer un tejado verde tiene muchas ventajas.
En términos ecológicos:
- contribuir a reducir las superficies urbanas impermeables;
- mejorar la calidad del aire contrarrestando la contaminación urbana reduciendo la tasa de emisiones de CO y CO2;
- desarrollar áreas de biodiversidad;
- retener el agua de lluvia.
En términos económicos:
- refuerzo del aislamiento acústico y térmico de los edificios;
- protección de la impermeabilización del tejado;
- Mantenimiento limitado de las superficies.
Tras la instalación de un sistema de drenaje cubierto con suelo adecuado (sustrato) en los tejados, se despliegan rodillos vegetales listos para crecer en las superficies. Están compuestos por diversas plantas resistentes y resistentes: 13 variedades de sedum, geranios de sangre, acinos sabrosos y mejorana silvestre.
Los rodillos se riegan regularmente durante las primeras semanas para favorecer la recuperación, y después solo se requiere mantenimiento anual. Estas plantas tienen la ventaja de estar satisfechas con agua de lluvia.
En resumen, los tejados verdes de tus estaciones contribuirán a la calidad visual y ambiental del primer teleférico urbano de Île-de-France.
3/ Gestión racional del agua
Para promover la infiltración de agua de lluvia en las proximidades de las estaciones, se crearán estructuras de infiltración o retención de agua. Estas serán principalmente cuencas al aire libre, valles o zanjas. El agua de lluvia se evacua por flujo natural desde el punto de recogida hasta una salida y por infiltración directa en el suelo si es permeable.
Valles y zanjasforman parte de los desarrollos lineales que permiten una gestión integrada del agua en un entorno urbano. Estas son depresiones longitudinales, con pendientes variables, que recogen y regulan el agua de lluvia y el escorrentía, ralentizando su flujo hacia una salida (por ejemplo, la red de alcantarillado). La diferencia entre zanja y valle se basa principalmente en su morfología. Un foso es lineal, bastante profundo y sus orillas son empinadas. Es una estructura que, por su naturaleza, puede permanecer en el agua. Por lo tanto, no se drena.
El valle puede estar relacionado con un foso ancho y poco profundo con bancos de pendiente suave.
Se instalarán cuencas de infiltración a nivel de las zonas de despegue de los teleféricos. De hecho, en el contexto de la realización de un sistema teletransportado, es necesario respetar ciertas distancias mínimas de seguridad entre el terreno natural y el fondo de las cabinas. Así, en la salida de la estación, se han diseñado zonas de despegue, que requieren un retroceso significativo respecto al nivel de los andenes. Estas zonas estarán densamente vegetadas y servirán como cuencas de infiltración en las que se desboca el agua de los tejados de las estaciones y los patios adyacentes.
4/ La reutilización de la capa superficial: el ejemplo de Villa Nova
La estación Villa Nova en Villeneuve-Saint-Georges se encuentra entre la ciudad y los campos, ya que está parcialmente construida sobre el terreno agrícola que discurre junto a ella. Los 700 m3 de tierra vegetal extraída para realizar el trabajo se han conservado y almacenado en el propio derecho de paso de la planta.
La capasuperficial es la capa superior del suelo. Con un grosor de 15 a 40 cm y generalmente marrón, posee importantes propiedades de calidad para la biodiversidad y la cultura: es biológicamente activo, rico en minerales y materia orgánica.
Este suelo, que es adecuado para la plantación, se reutilizará durante la planificación del paisajismo en torno al resort. Esta organización está completamente alineada con el enfoque virtuoso del proyecto: reutilización de materiales en el lugar y limitación de las emisiones de CO y CO2 relacionadas con el transporte. Esta reutilización se duplicará en otros derechos de paso en la medida de lo posible. Lo que caracteriza al proyecto C1 Cable es precisamente el deseo de no dejar nada al azar e incluir desde su diseño todas las disposiciones necesarias para cumplir con los criterios de Alta Calidad Medioambiental para los que ha sido certificado.
Revegetación de la ruta: principales medidas de reducción
Plantación y trasplante
300 árboles y plantas jóvenes han sido trasplantados al corredor verde, cerca de la obra;
• Se han plantado más de 500 árboles a lo largo de la línea.
Se eligieron 65 especies por su robustez y bajo consumo de agua: árboles altos, arbustos, gramíneas y perennes...
El 75% de ellos son endémicos y recomendados por la guía de plantas autóctonas de la cuenca de París. El crecimiento de los árboles trasplantados o plantados cambiará según la especie y las condiciones meteorológicas. Su enraizamiento y crecimiento serán observados cuidadosamente durante los primeros años.
Otras medidas de reducción
Se han implementado otras medidas de reducción y algunas se mantendrán más allá de la puesta en servicio del teleférico:
- La instalación de dispositivos de colores en los cables para evitar colisiones con aves.
- Barreras anfibias instaladas alrededor de los derechos de paso del lugar.
- Iluminación orientada hacia abajo cuyas temperaturas son compatibles con el ritmo de vida de los murciélagos.