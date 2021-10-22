Trabajo en Valenton y Limeil-Brévannes, desde mediados de enero hasta principios de junio de 2023

Para construir el cable C1, comenzarán las obras en el derecho de paso de la futura estación "Émile Zola*", entre la Rue Gabriel Péri, la Rue Émile Zola y la Ruelle de Paris.

¿Qué trabajo hay que hacer?

Entre mediados de enero y principios de junio de 2023, llevaremos a cabo las operaciones preparatorias esenciales para el inicio de las obras de construcción de tu futuro resort y sus alrededores.

Se trata de preparar el terreno, delimitar el perímetro e instalar el equipo del lugar. Para ello, se llevará a cabo la deforestación. Estarán limitadas a lo estrictamente necesario y se realizarán durante el primer trimestre de 2023, fuera del periodo de cría de las aves. Un equipo de ecólogos realizó un inventario de los yacimientos

aguas arriba del trabajo, y garantizará su conservación y preservación durante todo el trabajo.

El terreno estará asegurado con valles. El tráfico de camiones será gestionado por los acompañantes, quienes también se encargarán de la limpieza del lugar y sus alrededores.

¿Cuáles serán las horas de trabajo?

El horario del lugar de trabajo será: de lunes a viernes, de 7:30 a.m. a 12:00 p.m. y de 13:30 a 5:30 p.m.

Os aseguramos nuestro deseo de reducir la interrupción en la vida de vuestro barrio tanto como sea posible y os agradecemos vuestra comprensión.

* El nombre de la estación es provisional

Descarga la información del trabajo