Intermodalidad
¡En cada estación, instalaciones para todos!
Para facilitar las rutas y la comodidad de los usuarios, los alrededores de las estaciones están equipados con aparcamiento para bicicletas, caminos peatonales cómodos y seguros, nuevas paradas de autobús (equipadas con mobiliario y sistema de información en tiempo real para los pasajeros), puntos de bajada, etc. La red de bus en conexión con el cable C1 está adaptada.
Peatones
Se han instalado señalización y caminos adaptados a todos. Se facilitan senderos alrededor de todas las estaciones: señalización para pasajeros, bancos y jardinería a lo largo de la ruta, caminos guía para personas con discapacidad visual, etc.
Bicicletas
Se crean o reurbanizan carriles bici, siempre que es posible, en las inmediaciones de las estaciones. Se instalan taquillas seguras para bicicletas con unas cuarenta plazas y refugios con unas veinte aros dobles de autoservicio en las inmediaciones de las estaciones y/o carriles bici.
Autobús
Las conexiones de autobús se facilitan y reorganizan entre ahora y la puesta en marcha del cable C1.
Se instalan nuevos muebles para mejorar la comodidad del usuario y la información en tiempo real para los pasajeros.
Coches
Hay espacios de desembarco disponibles lo más cerca posible de las estaciones y están parcialmente dedicados a personas con movilidad reducida.
Tu resort de Pointe du Lac, visto desde el cielo
1 - Tu resort de Pointe du Lac
2 - Nuevo puente peatonal, convertido en un paseo plantado, que conecta las estaciones del metro 8 y el cable C1 con Mail François Mitterrand
3 - Conexión directa al metro 8 a través del puente peatonal
4 - Paradas de autobús conservadas, accesibles con la nueva pasarela peatonal
5 - Aparcamiento para bicicletas (taquillas y aros seguros)
tu resort La Végétale, visto desde el cielo
1 - Tu resort La Végétale
2 - Paradas de autobús consolidadas y renovadas, cerca de la estación, en la Avenida Descartes
3 - Instalaciones para bicicletas alrededor de la estación; Aparcamiento para bicicletas (taquillas y aros seguros)
4 - Espacios de desembarco reservados parcialmente para personas con movilidad reducida
Tu resort de Valenton, visto desde el cielo
1 - Tu resort de Valenton
2 - Paradas de autobús remodeladas en la Avenue Gabriel Péri y la Rue Saint-John Perse
3 - Aparcamiento para bicicletas (taquilla segura y aros)
4 - Espacios de desembarco reservados parcialmente para personas con movilidad reducida
5 - Ruelle de Paris remodelada
Tu resort Villa Nova, visto desde el cielo
1 - Tu resort Villa Nova
2 - Paradas de autobús renovadas a lo largo de la avenida
3 - Un carril bici de sentido único a lo largo de la avenida, aparcamiento para bicicletas (taquilla segura y aros)
4 - Se creó un paso peatonal seguro (meseta y semáforos)
5 - Espacios de desembarco reservados parcialmente para personas con movilidad reducida
Tu resort Limeil-Brévannes, visto desde el cielo.
1 - Tu resort Limeil-Brévannes
2 - Puesto de mando centralizado, instalaciones operativas y talleres del C1 Cable
3 - Paradas de autobús remodeladas a lo largo de la Rue Paul Valéry
4 - Desarrollo de un carril bici a lo largo de la Rue Paul Valéry / Aparcamiento para bicicletas (taquilla segura y aros)
5 - Zona de entrega parcialmente reservada para personas con movilidad reducida