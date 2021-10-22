Intermodalidad

¡En cada estación, instalaciones para todos!

Para facilitar las rutas y la comodidad de los usuarios, los alrededores de las estaciones están equipados con aparcamiento para bicicletas, caminos peatonales cómodos y seguros, nuevas paradas de autobús (equipadas con mobiliario y sistema de información en tiempo real para los pasajeros), puntos de bajada, etc. La red de bus en conexión con el cable C1 está adaptada.