Cable

Nueva líneaCréteil > Villeneuve-Saint-Georges

Fotos de la cabaña

Publicado el

El interior y exterior de la cabaña

  • Pantalla de Información para Pasajeros | ©Île-de-France Mobilités/Emma Wilson Los creativos de la historia
  • Marche pied © Île-de-France Mobilités/Emma Wilson The Story Creatives
  • Interior de la cabina | © Île-de-France Mobilités/Emma Wilson Los creativos de la historia
  • Techo del cielo estrellado | © Île-de-France Mobilités/Emma Wilson Los creativos de la historia
  • Cámara de vigilancia | © Île-de-France Mobilités/Emma Wilson Los creativos de la historia
  • Intercomunicador de botón de llamada | © Île-de-France Mobilités/Emma Wilson Los creativos de la historia
  • Barra de agarre | © Île-de-France Mobilités/Emma Wilson Los creativos de la historia
  • Frente al puesto | © Île-de-France Mobilités/Emma Wilson Los creativos de la historia
  • Cabina de perfil | © Île-de-France Mobilités/Emma Wilson Los creativos de la historia