Trabajos en la estación de Bois Matar, desde mediados de febrero hasta mediados del 2 de mayo

Para construir el cable C1, comenzarán los primeros trabajos para preparar la construcción de tu teleférico.

¿Qué trabajo hay que hacer?

Entre mediados de febrero y mediados de abril de 2023

• En la Avenue du Président J.F. Kennedy,

• En la rotonda RD 136 / RD 102, en la intersección de la Avenue du Président J.F. Kennedy y la Avenue de la Fontaine Saint-Martin,

• Y, en la intersección de la Avenue du Président J.F. Kennedy y la Rue du Bois Colbert.

Se llevará a cabo la deforestación. Estarán limitadas a lo estrictamente necesario y se realizarán fuera del periodo de cría de las aves.

Un equipo de ecólogos ha realizado un inventario de los sitios con problemas ecológicos antes de los trabajos y garantizará su conservación y preservación a lo largo del trabajo.

Estas intervenciones solo dificultarán el tráfico en la carretera muy ocasionalmente: se establecerá un flujo alterno de tráfico y una desviación del carril bici en la Avenue du Président J.F.K. durante un día.

Entre mediados de febrero y mediados de mayo de 2023

• En la Avenue du Président J.F. Kennedy, entre la Avenue Paul Verlaine y la Rue des Tilleuls

Realizaremos las operaciones preparatorias esenciales para el inicio de las obras de construcción en su futura estación y sus alrededores: esto implica preparar el terreno, delimitar el perímetro e instalar el equipo del sitio.

El terreno estará asegurado con valles. El tráfico de camiones será gestionado por los acompañantes, quienes también se encargarán de la limpieza del lugar y sus alrededores.

¿Cuáles serán los horarios de los lugares de trabajo?

El horario del lugar de trabajo será: de lunes a viernes, de 7:30 a.m. a 12:00 p.m. y de 13:30 a 5:30 p.m.

Os aseguramos nuestro deseo de reducir la interrupción en la vida de vuestro barrio tanto como sea posible y os agradecemos vuestra comprensión.