Trabajos en la estación de Bois Matar, desde mediados de febrero hasta mediados del 2 de mayo
Para construir el cable C1, comenzarán los primeros trabajos para preparar la construcción de tu teleférico.
¿Qué trabajo hay que hacer?
Entre mediados de febrero y mediados de abril de 2023
• En la Avenue du Président J.F. Kennedy,
• En la rotonda RD 136 / RD 102, en la intersección de la Avenue du Président J.F. Kennedy y la Avenue de la Fontaine Saint-Martin,
• Y, en la intersección de la Avenue du Président J.F. Kennedy y la Rue du Bois Colbert.
Se llevará a cabo la deforestación. Estarán limitadas a lo estrictamente necesario y se realizarán fuera del periodo de cría de las aves.
Un equipo de ecólogos ha realizado un inventario de los sitios con problemas ecológicos antes de los trabajos y garantizará su conservación y preservación a lo largo del trabajo.
Estas intervenciones solo dificultarán el tráfico en la carretera muy ocasionalmente: se establecerá un flujo alterno de tráfico y una desviación del carril bici en la Avenue du Président J.F.K. durante un día.
Entre mediados de febrero y mediados de mayo de 2023
• En la Avenue du Président J.F. Kennedy, entre la Avenue Paul Verlaine y la Rue des Tilleuls
Realizaremos las operaciones preparatorias esenciales para el inicio de las obras de construcción en su futura estación y sus alrededores: esto implica preparar el terreno, delimitar el perímetro e instalar el equipo del sitio.
El terreno estará asegurado con valles. El tráfico de camiones será gestionado por los acompañantes, quienes también se encargarán de la limpieza del lugar y sus alrededores.
¿Cuáles serán los horarios de los lugares de trabajo?
El horario del lugar de trabajo será: de lunes a viernes, de 7:30 a.m. a 12:00 p.m. y de 13:30 a 5:30 p.m.
Os aseguramos nuestro deseo de reducir la interrupción en la vida de vuestro barrio tanto como sea posible y os agradecemos vuestra comprensión.