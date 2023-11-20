Vínculo entre la Gare du Nord y la Gare de l'Est – Reuniones públicas: ¿qué podemos aprender de ellas?

Las conversaciones entre los participantes dieron lugar a un diagnóstico preciso del barrio y de algunas áreas a mejorar. Los participantes insistieron en la necesidad de establecer enlaces verticales entre la parte inferior y la cima de la rue d'Alsacia y mencionaron los numerosos ruidos y molestias olfativas que sufren a diario en este espacio. En general, los participantes afirmaron estar a favor del establecimiento de un nuevo equilibrio que dé prioridad a peatones y bicicletas sobre motos y coches en las calles de Alsacia y Dunkerque, pero también frente a las plazas de Alsacia y Magenta. La mejora del tráfico peatonal, que supone un problema en ciertos cruces, ha sido identificada como uno de los principales retos del proyecto. El enlace peatonal también está muy mal señalizado y sería recomendable hacer esfuerzos respecto a la señalización. Hablando del túnel, la conexión subterránea entre la Gare du Nord y la Gare Magenta es utilizada a menudo por los residentes locales, a diferencia del túnel Château-Landon, que está mal señalizado y solo es utilizado por habituales.

Taller sobre el desarrollo del enlace peatonal – Martes, 28 de marzo

El segundo taller de consulta sobre la mejora del enlace entre la Gare du Nord y la Gare de l'Est tuvo lugar el 28 de marzo de 2017 en el Ayuntamiento del distrito 10. Sus objetivos eran permitir a los participantes comprender el desarrollo del enlace peatonal pero también la ampliación del túnel Château-Landon.

Los 30 participantes reflexionaron colectivamente sobre las preguntas que se les presentaron sobre diferentes temas. Basándose en imágenes de referencia y un plan del proyecto, se les invitó a expresar hoy sus sentimientos y sus áreas de mejora para el futuro.

La rue d'Alsacia, sus molestias (ocupaciones, insalubridad, falta de civilidad), su potencial atractivo y las vías de mejora a considerar (presencia policial, sustitución de bares por tiendas locales, verdización, peatonización total o parcial) fueron objeto de muchos comentarios. Los participantes también debatieron la necesidad de mejorar los patios de las dos estaciones y el tráfico peatonal, especialmente en el cruce Dunkerque / Faubourg Saint-Denis / La Fayette y Aqueduct / La Fayette / Alsacia. La conexión entre ambas estaciones también debería ser más legible y explícita para los pasajeros, por ejemplo, mediante marcas claras y duraderas en el suelo. El objetivo sería que los transeúntes (residentes locales, viajeros, turistas por igual) quieran disfrutar del barrio, dando una identidad fuerte y gratificante al enlace entre ambas estaciones.

¡Todos los informes están disponibles aquí!