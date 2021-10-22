Edición

La web de www.val-de-fontenay.metro-ligne1.fr y todas sus subsecciones son un servicio de Île-de-France Mobilités.

Director de publicación: Laurent Probst

Director editorial: Arnaud Crolais

Île-de-France Mobilités

39 bis-41 rue de Châteaudun

75009 París

Teléfono: 01 47 53 28 00

Diseño y redacción

SERVICIOS TECNOLÓGICOS DE CAPGEMINI

SAS con un capital de 7.296.894 €

145-151 quai du Président Roosevelt

92130 Issy-les-Moulineaux

RCS Nanterre 479 766 842

Imagen

22 rue Chauvelot

75015 París

Teléfono: 01 44 24 22 22

Sitio: www.parimage.fr

Propiedad intelectual

Todo el sitio está protegido por la legislación francesa e internacional relativa a la propiedad intelectual. Todos los derechos de reproducción están reservados, incluidos los documentos descargables. Todos los textos, gráficos, iconos, fotografías, planos, logotipos, vídeos, sonidos, marcas registradas (...) y, en general, todos los elementos que componen el sitio no pueden, de acuerdo con el artículo L122-4 del Código de Propiedad Intelectual, ser objeto de ninguna representación o reproducción, total o parcialmente, en ningún medio de ninguna manera, sin la autorización previa expresa de Île-de-France Mobilités.

El incumplimiento de esta prohibición constituye un acto de falsificación que puede conllevar la responsabilidad civil o penal de su autor. Île-de-France Mobilités se reserva el derecho de emprender acciones legales contra cualquier persona que no haya cumplido con esta prohibición.

Por tanto, para cualquier solicitud de reproducción de elementos contenidos en el sitio, por favor contacte con Île-de-France Mobilités.

Alojamiento

Este sitio está alojado por:

EXTERNALIZACIÓN DE ATOS

80 Quai Voltaire

95877 BEZONS, Francia

Sitio: www.atos.net

Protección de los datos personales en el sitio

No se transfiere información personal a terceros. La información se recopila únicamente para gestionar su solicitud y estadísticas internas en Île-de-France Mobilités.

Información personal identificable

De acuerdo con la Ley de Protección de Datos francesa del 6 de enero de 1978, tiene derecho a acceder y rectificar los datos personales que le concernen. Las personas implicadas han sido informadas de sus derechos. El derecho de acceso al sitio es inmediato.

Responsabilidad de Île-de-France Mobilités

La información proporcionada en la web se proporciona únicamente para fines de entrada, es no contractual y Île-de-France Mobilités no puede ser considerada responsable.

Île-de-France Mobilités también se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, a realizar mejoras y/o modificaciones en la página web www.val-de-fontenay.metro-ligne1.fr Île-de-France Mobilités no puede ser responsable de: daños de cualquier tipo, directos o indirectos, derivados del uso del sitio web www.val-de-fontenay.metro-ligne1.fr y en particular cualquier pérdida operativa, financiera o comercial, pérdida de programas y/o datos, en particular en el sistema de información del usuario del sitio www.val-de-fontenay.metro-ligne1.fr, daños de cualquier tipo, directos o indirectos, derivados del contenido y/o uso de los sitios web vinculados al sitio o a los que los usuarios puedan tener acceso a través del sitio www.val-de-fontenay.metro-ligne1.fr, la imposibilidad de acceder al sitio web www.val-de-fontenay.metro-ligne1.fr y/o cualquiera de los sitios web vinculados a él, las omisiones y/o errores que pueda contener el sitio web www.val-de-fontenay.metro-ligne1.fr.

Para personalizar el uso de cookies en este sitio, haz clic aquí

Usuarios

El usuario de este sitio es responsable de cualquier tipo, material o inmaterial, directo o indirecto, causado a cualquier tercero, incluida Île-de-France Mobilités, como resultado del uso o explotación ilegal del sitio www.val-de-fontenay.metro-ligne1.fr sí mismo y/o uno de sus elementos, independientemente de la causa y el lugar de ocurrencia de dicho daño, y garantiza Île-de-France Mobilités frente a las consecuencias de cualquier reclamación o acción a la que, como consecuencia, pueda estar sujeta. El usuario de la página web de www.val-de-fontenay.metro-ligne1.fr renuncia a cualquier recurso contra Île-de-France Mobilités en caso de acciones legales iniciadas por un tercero contra él o ella como resultado del uso y/o explotación ilegal del sitio web.

Hipervínculos

Los usuarios del sitio web de www.val-de-fontenay.metro-ligne1.fr no pueden establecer enlaces hipertextuales a la web mencionada anteriormente sin la autorización previa expresa de Île-de-France Mobilités. Además, para cualquier solicitud de reproducción de elementos contenidos en la web de Île-de-France Mobilités, por favor contacte con Île-de-France Mobilités por correo postal.

Escritura

Imagen

Producción gráfica y técnica Capgemini en colaboración con Parimage.

Créditos fotográficos e iconos: IDFM, RATP, Parimage, Bruno Marguerite, Gérard Rollando. Las ilustraciones se presentan solo para entrada.