El proyecto de un vistazo

El proyecto de ampliación del Metro 1 en Val de Fontenay

Hoy en día, el Metro 1, totalmente automático, conecta La Défense con la estación Château de Vincennes cruzando París de oeste a este. Mañana, el proyecto planea extender el Metro 1 hacia el este, desde la actual terminal de Château de Vincennes hasta la estación Val de Fontenay, dando servicio a tres nuevas estaciones:

• Les Rigollots en Fontenay-sous-Bois, en las afueras de Vincennes,

• Grandes Pêchers en Montreuil,

• Val de Fontenay en Fontenay-sous-Bois.

Con estas tres nuevas estaciones, la ampliación ofrecerá un mejor servicio a los municipios de Vincennes, Fontenay-sous-Bois y Montreuil. También permitirá reforzar la robustez de la red de transporte mediante una red eficiente:

• El Metro 1 ampliado ofrecerá una nueva conexión rápida y eficiente entre el centro de París y los centros empresariales de La Défense, Châtelet y Val de Fontenay.

• La ampliación proporcionará conexión con el RER A y E, el futuro Metro 15 Este y los terminales de la futura ampliación del tranvía T1 y los Bus Bords de Marne en Val de Fontenay, la primera estación en el este de la región de París.

• Finalmente, con las dos estaciones intermedias, Les Rigollots y Grands Pêchers, el Metro 1 servirá a barrios urbanos que actualmente están lejos de las redes de transporte público en proceso de estructuración.