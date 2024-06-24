AmpliaciónOlympiades > Aéroport d'Orly

El Metro 14 totalmente automático conecta la Mairie de Saint-Ouen (93) con Olympiades (13 de París).
La extensión hacia el sur hasta el aeropuerto de Orly (91, 94) dará servicio a 10 ciudades repartidas por París, Val-de-Marne y Essonne. Proporcionará un enlace directo entre el aeropuerto de Orly y el centro de París.
Imagen 1 de 3
Cifras clave
500 000Cargos desempeñados
en menos de 1 hora (fuera de París)
14Millas
Nuevos caminos
16Min
entre las Olimpiadías y el aeropuerto de Orly
De 250.000 a 300.000
Viajeros diarios
7
Nuevas emisoras
85Segundos
entre cada metro durante la hora punta de la mañana
Calendario
- 2014Consulta mejorada
- 2015Investigación pública
- 2016Declaración de Uso Público
- 2017-2024Obra
- 24 de junio de 2024Puesta en servicio