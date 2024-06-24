AmpliaciónOlympiades > Aéroport d'Orly

El Metro 14 totalmente automático conecta la Mairie de Saint-Ouen (93) con Olympiades (13 de París).

La extensión hacia el sur hasta el aeropuerto de Orly (91, 94) dará servicio a 10 ciudades repartidas por París, Val-de-Marne y Essonne. Proporcionará un enlace directo entre el aeropuerto de Orly y el centro de París.