AmpliaciónOlympiades > Aéroport d'Orly

El Metro 14 totalmente automático conecta la Mairie de Saint-Ouen (93) con Olympiades (13 de París).

La extensión hacia el sur hasta el aeropuerto de Orly (91, 94) dará servicio a 10 ciudades repartidas por París, Val-de-Marne y Essonne. Proporcionará un enlace directo entre el aeropuerto de Orly y el centro de París.

Un tren de prueba en la extensión de la línea 14
Un tren de metro en el andén de la estación Mairie de Saint-Ouen en la línea 14
Un tren de prueba en la extensión de la línea 14
Un tren de metro en el andén de la estación Mairie de Saint-Ouen en la línea 14

Estado
Sociedad de Grandes Proyectos
RATP
Île-de-France Mobilités

Cifras clave

500 000Cargos desempeñados

en menos de 1 hora (fuera de París)

14Millas

Nuevos caminos

16Min

entre las Olimpiadías y el aeropuerto de Orly

De 250.000 a 300.000

Viajeros diarios

7

Nuevas emisoras

85Segundos

entre cada metro durante la hora punta de la mañana

Calendario

  1. 2014
    Consulta mejorada
  2. 2015
    Investigación pública
  3. 2016
    Declaración de Uso Público
  4. 2017-2024
    Obra
  5. 24 de junio de 2024
    Puesta en servicio

Financiación y actores