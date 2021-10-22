Nueva líneaPont de Sèvres > Saint-Denis Pleyel

La línea 15 Oeste es la extensión de la línea 15 Sur desde Pont de Sèvres (92) hasta Saint-Denis-Pleyel (93) a través del centro de La Défense (92). A largo plazo, la línea 15, totalmente automática y subterránea, en la circunvalación cerca de París, permitirá aliviar la congestión en las redes de transporte público existentes sirviendo de forma eficiente a los departamentos de los suburbios interiores viajando de barrio en barrio.

La línea 15 Oeste proporcionará conexiones eficientes con la capital o con toda Île-de-France gracias a sus numerosas conexiones con redes existentes y futuras.