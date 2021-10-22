Nueva líneaPont de Sèvres > Saint-Denis Pleyel

La línea 15 Oeste es la extensión de la línea 15 Sur desde Pont de Sèvres (92) hasta Saint-Denis-Pleyel (93) a través del centro de La Défense (92). A largo plazo, la línea 15, totalmente automática y subterránea, en la circunvalación cerca de París, permitirá aliviar la congestión en las redes de transporte público existentes sirviendo de forma eficiente a los departamentos de los suburbios interiores viajando de barrio en barrio.
La línea 15 Oeste proporcionará conexiones eficientes con la capital o con toda Île-de-France gracias a sus numerosas conexiones con redes existentes y futuras.
Plan
Cifras clave
450 000
Pasajeros diarios en el nuevo tramo
20 km
Nuevos caminos
24 minutos
entre el Pont de Sèvres y Saint-Denis Pleyel
9
Nuevas emisoras
2 minutos
entre cada metro durante la hora punta de la mañana
Calendario
- 2010-2011Debate público
- 2014Consulta
- 2015Investigación pública
- 2016Declaración de utilidad pública (DUP)
- 2018-2023Estudios detallados
- Hoy2023-2030Obra
- Horizonte 2031Puesta en servicio