Nueva líneaPont de Sèvres > Saint-Denis Pleyel

La línea 15 Oeste es la extensión de la línea 15 Sur desde Pont de Sèvres (92) hasta Saint-Denis-Pleyel (93) a través del centro de La Défense (92). A largo plazo, la línea 15, totalmente automática y subterránea, en la circunvalación cerca de París, permitirá aliviar la congestión en las redes de transporte público existentes sirviendo de forma eficiente a los departamentos de los suburbios interiores viajando de barrio en barrio.

La línea 15 Oeste proporcionará conexiones eficientes con la capital o con toda Île-de-France gracias a sus numerosas conexiones con redes existentes y futuras.

Plan

Cifras clave

450 000

Pasajeros diarios en el nuevo tramo

20 km

Nuevos caminos

24 minutos

entre el Pont de Sèvres y Saint-Denis Pleyel

9

Nuevas emisoras

2 minutos

entre cada metro durante la hora punta de la mañana

Calendario

  1. 2010-2011
    Debate público
  2. 2014
    Consulta
  3. 2015
    Investigación pública
  4. 2016
    Declaración de utilidad pública (DUP)
  5. 2018-2023
    Estudios detallados
  6. Hoy
    2023-2030
    Obra
  7. Horizonte 2031
    Puesta en servicio

Financiación y actores