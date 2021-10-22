Nueva líneaPont de Sèvres > Noisy-Champs

La línea 15 Sur del Metro conectará la estación de Pont de Sèvres (92) con la de Noisy-Champs (77 y 93).
Es el primer tramo de la línea 15 del metro totalmente automática y subterránea en la circunvalación cerca de París, que permitirá aliviar la congestión en las redes de transporte público existentes sirviendo de forma eficiente a los departamentos de los suburbios interiores viajando de barrio en barrio.
Imagen 1 de 3
Cifras clave
Más de 1 millón
Habitantes servidos
33Millas
de vías
300 000Viajeros
Periódicos diarios sobre la nueva sección
37Min
entre el Pont de Sèvres y Noisy-Champs
13Min
entre Pont de Sèvres y Villejuif - G. Roussy
7Min
entre el Pont de Sèvres y Châtillon Montrouge
16
Nuevas emisoras
2Min
entre cada metro durante la hora punta de la mañana
Calendario
- 2010-2011Debate público
- 2012Consulta
- 2013Investigación pública
- 2014Declaración de utilidad pública
- 2015Borrador preliminar
- Hoy2016-2025Obra
- Finales de 2025Puesta en servicio