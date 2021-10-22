Metro

Nueva líneaPont de Sèvres > Noisy-Champs

La línea 15 Sur del Metro conectará la estación de Pont de Sèvres (92) con la de Noisy-Champs (77 y 93).

Es el primer tramo de la línea 15 del metro totalmente automática y subterránea en la circunvalación cerca de París, que permitirá aliviar la congestión en las redes de transporte público existentes sirviendo de forma eficiente a los departamentos de los suburbios interiores viajando de barrio en barrio.

El túnel de la línea 15 Sur © Yves Chanoit / Société des Grands Projets

Sociedad de Grandes Proyectos
Île-de-France Mobilités

Cifras clave

Más de 1 millón

Habitantes servidos

33Millas

de vías

300 000Viajeros

Periódicos diarios sobre la nueva sección

37Min

entre el Pont de Sèvres y Noisy-Champs

13Min

entre Pont de Sèvres y Villejuif - G. Roussy

7Min

entre el Pont de Sèvres y Châtillon Montrouge

16

Nuevas emisoras

2Min

entre cada metro durante la hora punta de la mañana

Calendario

  1. 2010-2011
    Debate público
  2. 2012
    Consulta
  3. 2013
    Investigación pública
  4. 2014
    Declaración de utilidad pública
  5. 2015
    Borrador preliminar
  6. Hoy
    2016-2025
    Obra
  7. Finales de 2025
    Puesta en servicio

Financiación y actores