Nueva líneaPont de Sèvres > Noisy-Champs

La línea 15 Sur del Metro conectará la estación de Pont de Sèvres (92) con la de Noisy-Champs (77 y 93).

Es el primer tramo de la línea 15 del metro totalmente automática y subterránea en la circunvalación cerca de París, que permitirá aliviar la congestión en las redes de transporte público existentes sirviendo de forma eficiente a los departamentos de los suburbios interiores viajando de barrio en barrio.