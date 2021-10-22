Nueva líneaSaint-Denis Pleyel > Noisy-Champs

La línea 16 del metro de Île-de-France conectará Saint-Denis Pleyel (93) con Noisy-Champs (77 y 93) a través de Le Bourget, con un tramo común con la línea 17 desde Saint-Denis Pleyel hasta Le Bourget. La línea se construirá en dos fases: la primera desde Saint-Denis Pleyel hasta Clichy Montfermeil, la segunda desde Clichy Montfermeil hasta Noisy-Champs.

Esta nueva línea totalmente automática contribuirá a la apertura del este de Seine-Saint-Denis y proporcionará un enlace directo con los centros de Le Bourget y Plaine Saint-Denis. En los desplazamientos de un barrio a otro, el ahorro de tiempo será considerable.