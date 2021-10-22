Metro

Nueva líneaSaint-Denis Pleyel > Noisy-Champs

La línea 16 del metro de Île-de-France conectará Saint-Denis Pleyel (93) con Noisy-Champs (77 y 93) a través de Le Bourget, con un tramo común con la línea 17 desde Saint-Denis Pleyel hasta Le Bourget. La línea se construirá en dos fases: la primera desde Saint-Denis Pleyel hasta Clichy Montfermeil, la segunda desde Clichy Montfermeil hasta Noisy-Champs.

Esta nueva línea totalmente automática contribuirá a la apertura del este de Seine-Saint-Denis y proporcionará un enlace directo con los centros de Le Bourget y Plaine Saint-Denis. En los desplazamientos de un barrio a otro, el ahorro de tiempo será considerable.

Perspectiva de la estación de Le Bourget © Elizabeth de Portzamparc / 2Portzamparc / Société des Grands Projets

grandparisexpress.fr/ligne-16
Sociedad de Grandes Proyectos
Île-de-France Mobilités

Plan

Cifras clave

800 000

Habitantes servidos

29 km

aproximadamente

26 minutos

entre Saint-Denis Pleyel y Noisy-Champs

6,4 km

del tramo común con la línea 17

200 000

Pasajeros diarios en la línea

10

Nuevas emisoras

3 a 4 minutos

Entre cada metro durante la hora punta de la mañana en la línea 16

2 minutos

entre cada metro durante las horas punta de la mañana en el tramo compartido con la línea 17

Calendario

  1. 2010-2011
    Debate público
  2. 2013
    Consulta
  3. 2014
    Investigación pública
  4. 2015
    Declaración de utilidad pública
  5. 2016
    Borrador preliminar
  6. Hoy
    2016-2028
    Obra
  7. Horizonte 2026
    Comisionamiento desde Saint-Denis Pleyel hasta Clichy Montfermeil
  8. Horizonte 2028
    Puesta en servicio del Clichy Montfermeil en Noisy - Champs

Financiación y actores