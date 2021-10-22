Nueva líneaSaint-Denis Pleyel > Noisy-Champs

La línea 16 del metro de Île-de-France conectará Saint-Denis Pleyel (93) con Noisy-Champs (77 y 93) a través de Le Bourget, con un tramo común con la línea 17 desde Saint-Denis Pleyel hasta Le Bourget. La línea se construirá en dos fases: la primera desde Saint-Denis Pleyel hasta Clichy Montfermeil, la segunda desde Clichy Montfermeil hasta Noisy-Champs.
Esta nueva línea totalmente automática contribuirá a la apertura del este de Seine-Saint-Denis y proporcionará un enlace directo con los centros de Le Bourget y Plaine Saint-Denis. En los desplazamientos de un barrio a otro, el ahorro de tiempo será considerable.
Plan
Cifras clave
800 000
Habitantes servidos
29 km
aproximadamente
26 minutos
entre Saint-Denis Pleyel y Noisy-Champs
6,4 km
del tramo común con la línea 17
200 000
Pasajeros diarios en la línea
10
Nuevas emisoras
3 a 4 minutos
Entre cada metro durante la hora punta de la mañana en la línea 16
2 minutos
entre cada metro durante las horas punta de la mañana en el tramo compartido con la línea 17
Calendario
- 2010-2011Debate público
- 2013Consulta
- 2014Investigación pública
- 2015Declaración de utilidad pública
- 2016Borrador preliminar
- Hoy2016-2028Obra
- Horizonte 2026Comisionamiento desde Saint-Denis Pleyel hasta Clichy Montfermeil
- Horizonte 2028Puesta en servicio del Clichy Montfermeil en Noisy - Champs