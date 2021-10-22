Nueva líneaSaint-Denis Pleyel > Le Mesnil Amelot

La línea 17 del metro de Île-de-France conectará Saint-Denis Pleyel (93) con Mesnil Amelot (77) a través de Le Bourget, con un tramo común con la línea 16 desde Saint-Denis Pleyel hasta Le Bourget. Se pondrá en marcha en tres fases: la primera desde Saint-Denis Pleyel hasta el aeropuerto de Le Bourget, la segunda desde el aeropuerto de Le Bourget hasta el Parc des Expositions, y la tercera desde el Parc des Expositions hasta Le Mesnil-Amelot.
Esta nueva línea totalmente automática servirá los territorios de Le Bourget, Gonesse y Grand Roissy conectándolos directamente con la Plaine Saint-Denis. También reforzará el servicio al Centro de Exposiciones de Le Bourget.
Imagen 1 de 3
Plan
Cifras clave
170 000
27 km
25 minutos
6,4 km
8
3 a 4 minutos
2 minutos
Calendario
- 2010-2011Debate público
- 2013Consulta para el Metro 17 Sur (de Saint-Denis Pleyel a Le Bourget)
- 2014Consulta para el Metro 17 Norte (de Le Bourget a Mesnil Amelot)
- 2016Proyecto preliminar para el Metro 17 Sur
- 2016Investigación pública para el Metro 17 Norte
- 2017Declaración de utilidad pública
- Hoy2017-2030Obra
- Horizonte 2026Puesta en servicio entre Saint-Denis Pleyel y el aeropuerto de Le Bourget
- Horizonte 2028Encargo entre el aeropuerto de Le Bourget y el Parc des Expositions
- Horizonte 2030Encargo entre el Parc des Expositions y Le Mesnil Amelot