Metro

Nueva líneaSaint-Denis Pleyel > Le Mesnil Amelot

La línea 17 del metro de Île-de-France conectará Saint-Denis Pleyel (93) con Mesnil Amelot (77) a través de Le Bourget, con un tramo común con la línea 16 desde Saint-Denis Pleyel hasta Le Bourget. Se pondrá en marcha en tres fases: la primera desde Saint-Denis Pleyel hasta el aeropuerto de Le Bourget, la segunda desde el aeropuerto de Le Bourget hasta el Parc des Expositions, y la tercera desde el Parc des Expositions hasta Le Mesnil-Amelot.

Esta nueva línea totalmente automática servirá los territorios de Le Bourget, Gonesse y Grand Roissy conectándolos directamente con la Plaine Saint-Denis. También reforzará el servicio al Centro de Exposiciones de Le Bourget.

Imagen 1 de 3

El viaducto de la línea 17 en la estación Parc des Expositions © Société des Grands Projets / Dietmar Feichtinger Architectes

grandparisexpress.fr/ligne-17
Sociedad de Grandes Proyectos
Île-de-France Mobilités

Plan

Cifras clave

170 000

Pasajeros diarios en la línea

27 km

aproximadamente

25 minutos

entre Saint-Denis Pleyel y Le Mesnil Amelot

6,4 km

del tronco común con la línea 16

8

Nuevas emisoras

3 a 4 minutos

entre cada metro durante la hora punta de la mañana en la línea 17

2 minutos

entre cada metro durante la hora punta de la mañana en el tramo común con la línea 16

Calendario

  1. 2010-2011
    Debate público
  2. 2013
    Consulta para el Metro 17 Sur (de Saint-Denis Pleyel a Le Bourget)
  3. 2014
    Consulta para el Metro 17 Norte (de Le Bourget a Mesnil Amelot)
  4. 2016
    Proyecto preliminar para el Metro 17 Sur
  5. 2016
    Investigación pública para el Metro 17 Norte
  6. 2017
    Declaración de utilidad pública
  7. Hoy
    2017-2030
    Obra
  8. Horizonte 2026
    Puesta en servicio entre Saint-Denis Pleyel y el aeropuerto de Le Bourget
  9. Horizonte 2028
    Encargo entre el aeropuerto de Le Bourget y el Parc des Expositions
  10. Horizonte 2030
    Encargo entre el Parc des Expositions y Le Mesnil Amelot

Financiación y actores