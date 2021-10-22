Nueva líneaSaint-Denis Pleyel > Le Mesnil Amelot

La línea 17 del metro de Île-de-France conectará Saint-Denis Pleyel (93) con Mesnil Amelot (77) a través de Le Bourget, con un tramo común con la línea 16 desde Saint-Denis Pleyel hasta Le Bourget. Se pondrá en marcha en tres fases: la primera desde Saint-Denis Pleyel hasta el aeropuerto de Le Bourget, la segunda desde el aeropuerto de Le Bourget hasta el Parc des Expositions, y la tercera desde el Parc des Expositions hasta Le Mesnil-Amelot.

Esta nueva línea totalmente automática servirá los territorios de Le Bourget, Gonesse y Grand Roissy conectándolos directamente con la Plaine Saint-Denis. También reforzará el servicio al Centro de Exposiciones de Le Bourget.