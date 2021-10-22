Metro

Nueva líneaAéroport d’Orly > Versailles Chantiers

La línea 18 del metro de Île-de-France conectará el aeropuerto de Orly (94) con Versalles Chantiers (78) en tres fases: la primera desde Massy Palaiseau hasta Christ de Saclay, la segunda desde Massy Palaiseau hasta el aeropuerto de Orly, en conexión con la línea 14, y la tercera desde Christ de Saclay hasta Versalles - Chantiers.

Esta nueva línea totalmente automática cubrirá las necesidades de desplazamiento de residentes, estudiantes, investigadores y empleados que viven, estudian o trabajan cerca, especialmente en Antony, Massy, en la meseta de Salay, en Saint-Quentin-en-Yvelines y Versalles.

Estación de Ópera de Massy © Ateliers 2/3/4/Image KDSL / Société des Grands Projets

Plan

Cifras clave

110 000

Pasajeros diarios en la línea (para 2030)

30 minutos

desde el aeropuerto de Orly hasta las Capillas de Versalles

35 km

de vías, incluyendo 14 km sobre el suelo

10

Nuevas emisoras

3 minutos

Aproximadamente entre cada metro durante la hora punta de la mañana

Calendario

  1. 2010-2011
    Debate público
  2. 2015
    Consulta
  3. 2016
    Investigación pública
  4. 2017
    Declaración de utilidad pública
  5. Hoy
    2018-2030
    Obra
  6. Horizonte 2026
    Puesta en servicio entre Massy Palaiseau y Christ de Saclay
  7. Horizonte 2027
    Puesta en servicio entre Massy Palaiseau y el aeropuerto de Orly
  8. Horizonte 2030
    Puesta en servicio entre Christ de Saclay y Versailles Chantiers

Financiación y actores