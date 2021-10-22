Nueva líneaAéroport d’Orly > Versailles Chantiers

La línea 18 del metro de Île-de-France conectará el aeropuerto de Orly (94) con Versalles Chantiers (78) en tres fases: la primera desde Massy Palaiseau hasta Christ de Saclay, la segunda desde Massy Palaiseau hasta el aeropuerto de Orly, en conexión con la línea 14, y la tercera desde Christ de Saclay hasta Versalles - Chantiers.
Esta nueva línea totalmente automática cubrirá las necesidades de desplazamiento de residentes, estudiantes, investigadores y empleados que viven, estudian o trabajan cerca, especialmente en Antony, Massy, en la meseta de Salay, en Saint-Quentin-en-Yvelines y Versalles.
Imagen 1 de 4
Plan
Cifras clave
110 000
Pasajeros diarios en la línea (para 2030)
30 minutos
desde el aeropuerto de Orly hasta las Capillas de Versalles
35 km
de vías, incluyendo 14 km sobre el suelo
10
Nuevas emisoras
3 minutos
Aproximadamente entre cada metro durante la hora punta de la mañana
Calendario
- 2010-2011Debate público
- 2015Consulta
- 2016Investigación pública
- 2017Declaración de utilidad pública
- Hoy2018-2030Obra
- Horizonte 2026Puesta en servicio entre Massy Palaiseau y Christ de Saclay
- Horizonte 2027Puesta en servicio entre Massy Palaiseau y el aeropuerto de Orly
- Horizonte 2030Puesta en servicio entre Christ de Saclay y Versailles Chantiers