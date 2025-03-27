ReurbanizaciónPôle de Juvisy-sur-Orge

- 2005 : Diagrama esquemático
- 2007 : Investigación pública
- 2008 : Declaración de utilidad pública
- 2009-2014: Borrador preliminar
- 2015-2019: Obra
- 2019: Puesta en marcha del paseo y acceso PRM
o Sector Ayuntamiento: nuevo edificio y acceso a pasajeros y tiendas, remodelación de la estación de autobuses y el patio de entrada, instalaciones de Véligo,
o Condorcet sector, Véligo premises,
Sector o Seine: acceso modernizado, instalaciones de Véligo
- 2020-2021: Continuación de los trabajos
o sector Condorcet: rehabilitación del edificio de pasajeros, remodelación del patio de entrada.
Sector del Sena: remodelación de la estación de autobuses del Sena.
- 100% accesible
- Nuevos servicios para modos activos (caminata y ciclismo)
- Nuevos espacios para la estación de autobuses
- Conexiones más fáciles + 1 acceso directo al RER D
- Una estación desaturada
- Fácil acceso a la estación para todos los modos (autobús, bicicleta, caminar, coche)
- Servicios de calidad (venta de billetes, tiendas)
- Información visual y auditiva de los pasajeros
- Accesos reestructurados con un nuevo edificio de pasajeros (en el lado del ayuntamiento) y un edificio de pasajeros rehabilitado (en el lado de Condorcet)
Finanzas
Mejoras en el clúster: 97 millones de euros, valor 2008 (Estado 7,22% - Región 41,24% - CD 91 34,02% - Grand Orly Seine Bièvre 2,06% - SNCF Réseau 6,19% - SNCF G&CO 9,28%)
Actores
Los propietarios del proyecto son:
- SNCF Gares & Connexions (coordinación de proyectos)
- SNCF Réseau
- el Departamento de Essonne
- el establecimiento territorial público de Gran Orly Seine Bièvre
- la ciudad de Juvisy-sur-Orge