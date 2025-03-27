ReurbanizaciónPôle de Juvisy-sur-Orge

Cerca del núcleo económico de Orly-Rungis, la estación Juvisy-sur-Orge, que recibe 1000 trenes y 1300 autobuses cada día en tres estaciones de autobuses, 70.000 pasajeros, cuenta con el RER C y D, pero también el TGV de Brive-Lille, es la estación más grande de Francia fuera de París, con más pasajeros, por ejemplo, que la estación Lyon Part-Dieu o incluso la Gare de l'Est.

Esta estación requirió una reestructuración exhaustiva que cumplió varios objetivos: