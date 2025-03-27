ReurbanizaciónPôle de Juvisy-sur-Orge

Poste - Estación

Región de Île-de-France
Departamento de Essonne
SNCF
Île-de-France Mobilités

Cerca del núcleo económico de Orly-Rungis, la estación Juvisy-sur-Orge, que recibe 1000 trenes y 1300 autobuses cada día en tres estaciones de autobuses, 70.000 pasajeros, cuenta con el RER C y D, pero también el TGV de Brive-Lille, es la estación más grande de Francia fuera de París, con más pasajeros, por ejemplo, que la estación Lyon Part-Dieu o incluso la Gare de l'Est.

Esta estación requirió una reestructuración exhaustiva que cumplió varios objetivos:

  • Mejorar las conexiones entre las estaciones de autobuses, la estación de tren y el futuro tranvía para facilitar los intercambios entre modos (RER, tranvía, autobús, taxis, bicicletas);
  • Mejorar la accesibilidad a la estación SNCF y la gestión de los caudales en todo el recinto (ampliación del metro norte, taquillas adaptadas, ascensores, iluminación optimizada, balizas acústicas para personas con discapacidad visual);
  • Desarrollar recepción, seguridad e información creando un espacio dedicado a los viajeros;
  • Optimizar la integración de los desarrollos en el paisaje urbano y promover los vínculos entre los distintos distritos (puente peatonal dedicado a modos de transporte suaves sobre las vías del tren: peatones y bicicletas);
  • Remodelar las tres estaciones de autobuses con 1300 líneas de autobús al día y crear 264 plazas de aparcamiento para bicicletas bajo marquesinas seguras y una marquesina para bicicletas con 36 plazas.

Plan du projet Remodelación del centro de la estación Juvisy-sur-Orge
Cifras clave

70 000

Viajeros diarios

2

Líneas RER

28

Líneas de autobús

1

Línea de tranvía planificada

Calendario provisional

  • 2005 : Diagrama esquemático
  • 2007 : Investigación pública
  • 2008 : Declaración de utilidad pública
  • 2009-2014: Borrador preliminar
  • 2015-2019: Obra
  • 2019: Puesta en marcha del paseo y acceso PRM
    o Sector Ayuntamiento: nuevo edificio y acceso a pasajeros y tiendas, remodelación de la estación de autobuses y el patio de entrada, instalaciones de Véligo,
    o Condorcet sector, Véligo premises,
    Sector o Seine: acceso modernizado, instalaciones de Véligo
  • 2020-2021: Continuación de los trabajos
    o sector Condorcet: rehabilitación del edificio de pasajeros, remodelación del patio de entrada.
    Sector del Sena: remodelación de la estación de autobuses del Sena.

Visión general

Le pôle Juvisy-sur-Orge en bref
  • 100% accesible
  • Nuevos servicios para modos activos (caminata y ciclismo)
  • Nuevos espacios para la estación de autobuses
  • Conexiones más fáciles + 1 acceso directo al RER D
  • Una estación desaturada
  • Fácil acceso a la estación para todos los modos (autobús, bicicleta, caminar, coche)
  • Servicios de calidad (venta de billetes, tiendas)
  • Información visual y auditiva de los pasajeros
  • Accesos reestructurados con un nuevo edificio de pasajeros (en el lado del ayuntamiento) y un edificio de pasajeros rehabilitado (en el lado de Condorcet)

Finanzas y actores

Finanzas

Mejoras en el clúster: 97 millones de euros, valor 2008 (Estado 7,22% - Región 41,24% - CD 91 34,02% - Grand Orly Seine Bièvre 2,06% - SNCF Réseau 6,19% - SNCF G&CO 9,28%)

Actores

Los propietarios del proyecto son:

  • SNCF Gares & Connexions (coordinación de proyectos)
  • SNCF Réseau
  • el Departamento de Essonne
  • el establecimiento territorial público de Gran Orly Seine Bièvre
  • la ciudad de Juvisy-sur-Orge

