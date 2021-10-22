ReurbanizaciónPôle-gare Mantes-la-Jolie

Para acompañar la llegada del RER E, un autobús en un carril dedicado y los diversos proyectos de desarrollo urbano previstos para la zona de Mantois, se planea remodelar el nudo de Mantes-la-Jolie.

El proyecto de remodelación del hub facilitará la convivencia de los diferentes usos y acomodará el aumento del número de pasajeros en el horizonte de la extensión del RER E hacia el oeste y la llegada de un autobús en su propio carril, Le Mantois.

Los objetivos del proyecto son: