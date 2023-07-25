ReurbanizaciónPôle-gare de Melun
¿Por qué remodelar el Pôle de Melun?
Con más de 43.000 pasajeros al día, el Pôle de Melun es un atractivo centro de transporte en Île-de-France. Hoy en día, este polaco sufre de grandes disfunciones y ya no satisface las necesidades actuales de viaje. No está adaptado al aumento del tráfico vinculado en particular a proyectos urbanos y a la llegada del T Zen 2.
Para 2030, el número de pasajeros en la estación de Melun aumentará más de un 30%. La llegada de proyectos urbanos y de transporte cercanos aumentará su atractivo. Hoy en día, es cada vez más necesario replantear y mejorar el funcionamiento del Polo para permitir que los pasajeros se desplacen con facilidad y seguridad dentro y dentro de la estación.
En este contexto, el proyecto liderado por Île-de-France Mobilités y cuyo trabajo será llevado a cabo por SNCF – Gare et Connexions y la Comunidad de Aglomeración Melun Val de Seine (CAMVS) ha sido diseñado para cumplir varios objetivos:
- Garantizar la accesibilidad del Polo
- Facilitar la correspondencia
- Garantizar el enlace entre el norte y el sur de la ciudad
- Aumento del uso del transporte público
- Desarrolla el uso de modos activos (caminar, andar en bicicleta, etc.)
- Participar en la dinámica del distrito y del corazón de la aglomeración
- Mejorar la calidad del servicio para todos los viajeros