ReurbanizaciónPôle-gare de Melun
¿Qué desarrollos están planeados para promover la intermodalidad?
Publicado el
El proyecto para remodelar los espacios alrededor de la estación permitirá a los pasajeros desplazarse hacia y desde la estación utilizando diferentes medios de transporte (transporte público, bicicletas, peatones, coches).
- Los dos patios delanteros, al norte y al sur, estarían completamente dedicados a medios de transporte suaves, con espacios más cómodos y aceras ensanchadas;
- Se prevé una oferta de aparcamiento para bicicletas adaptada a las necesidades de los ciclistas (arcos, refugios, taquillas Véligo) al norte y al sur de la estación de tren;
- Se planea un enlace suave para peatones y bicicletas que llegará al distrito de Saint-Louis en Dammarie-lès-Lys. ;
- El terminal de la T Zen 2 estaría situado frente a la entrada de la estación, en el patio norte;
- Se instalarán zonas de taxi y de descenso a la altura de los dos patios;
- El aparcamiento regional (PSR) etiquetado como P+R se ampliaría en unas 350 plazas.
Estos desarrollos también irán acompañados de una mejora en la información de los pasajeros mediante una señalización adecuada y eficaz en las inmediaciones de la estación.
Los desarrollos previstos alrededor de la estación también conciernen a las dos estaciones de autobuses al norte y al sur del centro.
- La estación de autobuses norte se trasladará más al este, a un espacio dedicado a ella, y se reconfigurará para mejorar la operación de las líneas.
- Se están considerando dos opciones para la Estación de Autobuses Sur:
indefinidoindefinidoindefinido