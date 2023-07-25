¿Qué desarrollos están planeados para promover la intermodalidad?

El proyecto para remodelar los espacios alrededor de la estación permitirá a los pasajeros desplazarse hacia y desde la estación utilizando diferentes medios de transporte (transporte público, bicicletas, peatones, coches).

Los dos patios delanteros, al norte y al sur, estarían completamente dedicados a medios de transporte suaves, con espacios más cómodos y aceras ensanchadas;

Se prevé una oferta de aparcamiento para bicicletas adaptada a las necesidades de los ciclistas (arcos, refugios, taquillas Véligo) al norte y al sur de la estación de tren;

Se planea un enlace suave para peatones y bicicletas que llegará al distrito de Saint-Louis en Dammarie-lès-Lys. ;

El terminal de la T Zen 2 estaría situado frente a la entrada de la estación, en el patio norte;

Se instalarán zonas de taxi y de descenso a la altura de los dos patios;

El aparcamiento regional (PSR) etiquetado como P+R se ampliaría en unas 350 plazas.

Estos desarrollos también irán acompañados de una mejora en la información de los pasajeros mediante una señalización adecuada y eficaz en las inmediaciones de la estación.

Los desarrollos previstos alrededor de la estación también conciernen a las dos estaciones de autobuses al norte y al sur del centro.