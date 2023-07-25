ReurbanizaciónPôle-gare de Melun
¿Qué beneficios aportará el proyecto a los usuarios de la estación Melun?
El proyecto para remodelar la estación de Melun forma parte de una política más amplia para mejorar las condiciones del transporte de pasajeros en el día a día.
- Los pasajeros podrán desplazarse más fácilmente hacia y dentro de la estación y cambiarán más fácilmente de un medio de transporte a otro (caminando, en bicicleta, transporte público, etc.);
- La información para los pasajeros será de alta calidad, la comodidad de espera y la seguridad de las rutas mejorará;
- La estación será accesible para todos (instalación de ascensores, desaturación de los andenes), y en particular para personas con movilidad reducida.
- La estación será accesible a pie, en bicicleta, en autobús, etc. Sus accesos se harán coherentes con los proyectos urbanos cercanos. Para ello, se creará un enlace suave norte/sur seguro y accesible, abierto a todos los medios de transporte no motorizados.