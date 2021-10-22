Diálogo
¿Por qué una consulta?
Del 25 de marzo al 26 de abril, Île-de-France Mobilités está organizando una consulta sobre el proyecto de remodelación del centro de la estación de Noisy-le-Sec. El propósito de esta información y tiempo de intercambio es permitir que todos puedan hacer preguntas y expresar su opinión o propuestas.
Tras esta etapa, Île-de-France Mobilités elaborará un informe sobre la consulta, que se publicará en otoño de 2019. Resumirá las preguntas y sugerencias planteadas por el público, y propondrá posibles respuestas y compromisos para la continuación del proyecto, teniendo en cuenta en la medida de lo posible la contribución del público.
¿De qué trata la consulta?
Cuatro temas principales están en el centro de la consulta:
- El patio de delantera
- El vínculo entre modos de transporte;
- Servicios.
¿Cómo participar?
Infórmate y da tu opinión
Para facilitar tu participación, se planifica un sistema completo.
Para más información:
- Este sitio web presenta las líneas principales del proyecto
- El folleto del proyecto, distribuido entre la gente de Noisey y los usuarios de la estación, puede descargarse aquí
- El documento de Objetivos y Características del Proyecto, disponible para descargar aquí
Para dar feedback:
- Escribiendo en el espacio de contribuciones accesible aquí
- Rellenando y devolviendo por correo el cupón T adjunto al folleto