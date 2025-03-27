ReurbanizaciónPôle de Poissy

Poissy es ahora un importante centro de transporte. Con la llegada de nuevos proyectos urbanos, el RER E ampliado para 2024, luego el tranvía T13, su número de pasajeros aumentará aún más, de ahí la importancia de replantear su distribución y funcionamiento para mejorar la calidad del servicio a los pasajeros.

El proyecto de remodelación se centra en los espacios alrededor de la estación de tren y las estaciones de autobuses.

Estos últimos deben cumplir tres objetivos prioritarios para que los viajes de los viajeros sean más cómodos en el día a día, independientemente de sus medios de transporte: