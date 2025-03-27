ReurbanizaciónPôle de Poissy

Poste - Estación

Región de Île-de-France
Île-de-France Mobilités

Poissy es ahora un importante centro de transporte. Con la llegada de nuevos proyectos urbanos, el RER E ampliado para 2024, luego el tranvía T13, su número de pasajeros aumentará aún más, de ahí la importancia de replantear su distribución y funcionamiento para mejorar la calidad del servicio a los pasajeros.

El proyecto de remodelación se centra en los espacios alrededor de la estación de tren y las estaciones de autobuses.

Estos últimos deben cumplir tres objetivos prioritarios para que los viajes de los viajeros sean más cómodos en el día a día, independientemente de sus medios de transporte:

  • Facilitar el acceso a la estación
  • Mejora de la intermodalidad
  • Hacer que la oferta de autobús sea más legible

Consulta

La consulta sobre la estación de Poissy tuvo lugar del 12 de junio al 13 de julio de 2017. Fue un momento de información e intercambio entre el equipo del proyecto y el público sobre la oportunidad y las principales características del proyecto. Île-de-France Mobilités, el líder del proyecto durante esta fase, y los financiadores, querían organizar este diálogo con los residentes y pasajeros de la estación de Poissy, pero también con las autoridades locales, las asociaciones y los actores económicos implicados.

El objetivo de la consulta es recopilar las opiniones de todos sobre los diferentes escenarios de desarrollo propuestos, para luego enriquecerlos integrando las necesidades y expectativas expresadas lo mejor posible. Estas opiniones se recopilaron en un informe de consulta aprobado por el Consejo de Île-de-France Mobilités el 13 de diciembre de 2017.

Desde la aprobación del informe de consulta en 2017, la gestión del proyecto ha sido delegada a Grand Paris Seine et Oise (GPS&O).

Mapa

Plan du projet Remodelación del centro de la estación de Poissy
Cifras clave

30%

Pasajeros adicionales para 2030

185.000 m²

de desarrollos

1

nueva línea RER

1

Nueva línea de tranvía

Calendario provisional

  • 2017: Consulta
  • 2018 - 2019 : Diagrama esquemático

Nota: el proyecto se pondrá en marcha en un calendario coherente con la puesta en marcha de Eole (extensión de la línea E hacia el oeste, sustituyendo a la actual línea J). Además, formará parte del horario de tranvías de la T13 para la extensión Saint-Germain-en-Laye <> Achères.

Visión general

Finanzas y actores

Finanzas

Coste del proyecto (en la fase de esquema):

  • 42 millones de euros para el programa intermodal (CE 02/2020)
  • 448.000 € para el Programa de Perímetro Ferroviario

Actores

La gestión del proyecto ha sido confiada por Île-de-France Mobilités a la Comunidad Urbana del Gran París Sena & Oise, en consulta con el Estado, la región de Île-de-France, las autoridades locales (Departamento de Yvelines y la ciudad de Poissy) y los operadores (SNCF y Transdev CSO).