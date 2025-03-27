ReurbanizaciónPôle de Poissy

30%
185.000 m²
1
1
- 2017: Consulta
- 2018 - 2019 : Diagrama esquemático
Nota: el proyecto se pondrá en marcha en un calendario coherente con la puesta en marcha de Eole (extensión de la línea E hacia el oeste, sustituyendo a la actual línea J). Además, formará parte del horario de tranvías de la T13 para la extensión Saint-Germain-en-Laye <> Achères.
Finanzas
Coste del proyecto (en la fase de esquema):
- 42 millones de euros para el programa intermodal (CE 02/2020)
- 448.000 € para el Programa de Perímetro Ferroviario
Actores
La gestión del proyecto ha sido confiada por Île-de-France Mobilités a la Comunidad Urbana del Gran París Sena & Oise, en consulta con el Estado, la región de Île-de-France, las autoridades locales (Departamento de Yvelines y la ciudad de Poissy) y los operadores (SNCF y Transdev CSO).