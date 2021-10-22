El calendario del proyecto

El calendario para la ejecución del proyecto global debe ser coherente con los plazos para la puesta en marcha de los proyectos de transporte y con el calendario de entrega de los proyectos urbanos:

a medio plazo con la llegada del tranvía T1 y los Bus Bords de Marne (TCSP ex-RN34)

a largo plazo, con la llegada del Metro 15, el Grand Paris Express, el Metro 1, así como el desarrollo de un proyecto urbano en el sector Péripôle.

Para ello, el proyecto ha sido diseñado para ser gradual.