Tranvía

AmpliaciónAsnières > Colombes

Actualizado el

Estado
Región de Île-de-France
Departamento de Hauts-de-Seine
RATP
Île-de-France Mobilités

Desde 2012, el tranvía T1 conecta Noisy-le-Sec (93) con Asnières Gennevilliers Les Courtilles (92).

La extensión hacia el oeste dará servicio a las ciudades de Asnières-sur-Seine, Bois-Colombes y Colombes, donde conectará con el tranvía T2. Proporcionará un buen servicio a los barrios y mejorará su entorno vital mediante la recalificación de las carreteras utilizadas. Las conexiones con el tren y el metro facilitarán el acceso a los territorios situados al oeste de París.

Puede encontrar la información más reciente sobre este proyecto en el sitio web dedicado:

https://www.t1asnierescolombes.fr

Mapa

Plan du projet Tranvía T1 – Extensión hasta Colombes
Cifras clave

24 minutos

entre Les Courtilles y Gabriel Péri

6,4 km

Nuevos caminos

4 minutos

entre cada tranvía durante la hora punta

12

Nuevas emisoras

Calendario provisional

  • 2011 : Consulta
  • 2012-2013: Estudios preliminares
  • 2014: Diagrama esquemático
  • Finales de 2014: Investigación pública
  • 2015: Proyecto preliminar (ampliación hasta las rutas Asnières-Quatre)
  • 2014-2017: Estudios de proyecto (ampliación a Petit Colombes)
  • 2016-2017: Obras de concesión (ampliación hasta las rutas Asnières-Quatre)
  • 2018: Estudios y obras del proyecto (ampliación hasta Petit Colombes)
  • 2017-2019: Obras de infraestructuras (extensión hasta las rutas Asnières-Quatre)
  • 2020: Apertura de la estación Asnières-Quatre-Routes

Visión general

Le prolongement du Tram T1 de Asnières à Colombes en bref

Finanzas y actores

Finanzas

  • Infraestructuras: 279,2 millones de euros, valor 2013 (Estado - Región - CD 92)
  • Tranvías: 46 millones de euros, valor 2013 (Île-de-France Mobilités)
  • Operaciones: 17 millones de euros (costes estimados actualmente en consolidación)

Actores

Los propietarios del proyecto son:

  • la RATP (construcción del sistema de transporte)
  • el Departamento de Hauts-de-Seine (urbanismo)

Descargar la ficha del proyecto Tranvía T1 – Extensión hasta Colombes

