AmpliaciónAsnières > Colombes

Desde 2012, el tranvía T1 conecta Noisy-le-Sec (93) con Asnières Gennevilliers Les Courtilles (92).

La extensión hacia el oeste dará servicio a las ciudades de Asnières-sur-Seine, Bois-Colombes y Colombes, donde conectará con el tranvía T2. Proporcionará un buen servicio a los barrios y mejorará su entorno vital mediante la recalificación de las carreteras utilizadas. Las conexiones con el tren y el metro facilitarán el acceso a los territorios situados al oeste de París.