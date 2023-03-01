Las ventajas del tranvía

Un mejor reparto de las carreteras

La implementación de la ampliación del tranvía 1 contribuirá a un mejor reparto de las carreteras y a la calma del tráfico, en una zona donde el tráfico es especialmente denso.

La ampliación del tranvía 1 mejorará el servicio de transporte público en las ciudades de Rueil-Malmaison y Nanterre y será una verdadera alternativa al coche privado. Al darles más espacio, el proyecto también fomentará modos activos de transporte como caminar y andar en bicicleta.

La ampliación del tranvía 1 incluirá la creación de una ruta ciclista continua a lo largo de la ruta, que complementará la red ciclista del sector.