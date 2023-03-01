Una zona de vida dinámica

El proyecto de ampliación sirve y conecta un territorio densamente poblado, cuyas perspectivas de desarrollo confirman su atractivo.

La ampliación dará servicio a las ciudades de Nanterre y Rueil-Malmaison en los Hauts-de-Seine. Con casi 170.000 habitantes y 146.000 empleos, estas dos ciudades son una zona vital importante en el oeste de la región de Île-de-France y una zona económica muy dinámica, cerca del distrito financiero de La Défense. El tranvía formará parte de una zona muy densa y urbana, concentrando viviendas, instalaciones y muchas actividades (tiendas, empresas, etc.).

Nanterre y Rueil-Malmaison están servidas por dos líneas de transporte estructuradas: la RER A (ramal de Saint-Germain-en-Laye) y el tren L, líneas orientadas principalmente hacia París y La Défense. Los municipios también carecen de transporte público, lo que permite un buen servicio a los distritos. La oferta de autobuses es densa, pero la red de carreteras está saturada.

La llegada del tranvía responde a una fuerte demanda de desplazamientos de suburbio en barrio, marcada por un flujo significativo de ida a casa al trabajo y a los estudios en casa.