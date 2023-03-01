Las ventajas del tranvía
Un servicio de alta calidad para los usuarios
Con prioridad en los semáforos y circulando por un carril reservado, el tranvía ofrece un servicio de transporte rápido y regular en el corazón de las ciudades.
- Velocidad
Aproximadamente 26 minutos de viaje desde las estaciones de Petit Colombes hasta el Château de Malmaison
- Alta frecuencia
Cada 4 minutos en horas punta y cada 10 minutos en horas poco afluencia
- Regularidad óptima
Tráfico de carriles reservados y prioridad en las intersecciones
- Mucha comodidad
Trenes espaciosos, ventilados y luminosos
- Horario laboral ampliado
7 días a la semana, de 5:30 a 0:30 a.m. (1:30 a.m. los viernes, sábados y vísperas de festivos)
- Accesible para todos
Estaciones y tranvías totalmente accesibles para usuarios de silla de ruedas
- Información en tiempo real
Información sonora y visual sobre el tiempo de espera a bordo de los vehículos y en la estación.
Un mejor reparto de las carreteras
La implementación de la ampliación del tranvía 1 contribuirá a un mejor reparto de las carreteras y a la calma del tráfico, en una zona donde el tráfico es especialmente denso.
La ampliación del tranvía 1 mejorará el servicio de transporte público en las ciudades de Rueil-Malmaison y Nanterre y será una verdadera alternativa al coche privado. Al darles más espacio, el proyecto también fomentará modos activos de transporte como caminar y andar en bicicleta.
La ampliación del tranvía 1 incluirá la creación de una ruta ciclista continua a lo largo de la ruta, que complementará la red ciclista del sector.
Una renovación de espacios públicos
Mejorar la accesibilidad de los distritos cruzados aumentará la atractividad de los territorios. El proyecto también tendrá un efecto positivo en el paisaje. De hecho, las estaciones, el mobiliario urbano y la recalificación de las carreteras utilizadas por el tranvía contribuirán a mejorar el entorno vital.