Las ventajas del tranvía

Un servicio de alta calidad para los usuarios

Con prioridad en los semáforos y circulando por un carril reservado, el tranvía ofrece un servicio de transporte rápido y regular en el corazón de las ciudades.

Velocidad

Aproximadamente 26 minutos de viaje desde las estaciones de Petit Colombes hasta el Château de Malmaison

Aproximadamente 26 minutos de viaje desde las estaciones de Petit Colombes hasta el Château de Malmaison Alta frecuencia

Cada 4 minutos en horas punta y cada 10 minutos en horas poco afluencia

minutos en horas punta y cada 10 minutos en horas poco afluencia Regularidad óptima

Tráfico de carriles reservados y prioridad en las intersecciones

Tráfico de carriles reservados y prioridad en las intersecciones Mucha comodidad

Trenes espaciosos, ventilados y luminosos

Trenes espaciosos, ventilados y luminosos Horario laboral ampliado

7 días a la semana, de 5:30 a 0:30 a.m. (1:30 a.m. los viernes, sábados y vísperas de festivos)

a la semana, de 5:30 a 0:30 a.m. (1:30 a.m. los viernes, sábados y vísperas de festivos) Accesible para todos

Estaciones y tranvías totalmente accesibles para usuarios de silla de ruedas

Estaciones y tranvías totalmente accesibles para usuarios de silla de ruedas Información en tiempo real

Información sonora y visual sobre el tiempo de espera a bordo de los vehículos y en la estación.

Un mejor reparto de las carreteras

La implementación de la ampliación del tranvía 1 contribuirá a un mejor reparto de las carreteras y a la calma del tráfico, en una zona donde el tráfico es especialmente denso.

La ampliación del tranvía 1 mejorará el servicio de transporte público en las ciudades de Rueil-Malmaison y Nanterre y será una verdadera alternativa al coche privado. Al darles más espacio, el proyecto también fomentará modos activos de transporte como caminar y andar en bicicleta.

La ampliación del tranvía 1 incluirá la creación de una ruta ciclista continua a lo largo de la ruta, que complementará la red ciclista del sector.