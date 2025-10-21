AmpliaciónNoisy-le-Sec > Val de Fontenay

Tranvía

Región de Île-de-France
Departamento de Seine-Saint-Denis
Departamento de Val-de-Marne
RATP
Île-de-France Mobilités

Desde 2012, el tranvía T1 conecta Asnières Gennevilliers Les Courtilles (92) con Noisy-le-Sec (93).

La extensión hacia el este servirá a las ciudades de Noisy-le-Sec, Romainville, Montreuil, Rosny-sous-Bois y Fontenay-sous-Bois, mejorando así los servicios de transporte público en el este de París y abriendo ciertos distritos. También mejorará el entorno vital mediante la remodelación de las carreteras utilizadas, en particular la A186.

Puede encontrar la información más reciente sobre este proyecto en el sitio web dedicado:

http://www.t1bobigny-valdefontenay.fr/

Mapa

Plan du projet Tranvía T1 – Extensión hasta Val-de-Fontenay
Cifras clave

4 minutos

entre cada tranvía durante la hora punta

15

Nuevas y 6 estaciones remodeladas

6 minutos

entre cada tranvía en horas poco valle

35 minutos

entre Bobigny y Val de Fontenay

Calendario provisional

  • 2008 : Consulta
  • 2009-2012 : Estudios preliminares
  • 2013 : Investigación pública / Diagrama esquemático
  • 2014: Declaración de utilidad pública / Proyecto preliminar
  • 2014-2015: Estudios de proyectos
  • 2015-2020 Trabajos preparatorios y concesionarios
  • 2018: Aprobación del protocolo de financiación
  • 2019 a mediados de 2028: obras y fase 1 de despejado (de Bobigny a Montreuil (Rue de Rosny))
  • 2025 a mediados de 2030: obras y fase 2 de despejamiento (de Montreuil a Val de Fontenay)

Visión general

Finanzas y actores

Finanzas

  • Infraestructuras: 120 millones de euros (Estado + Región + CD 94 + Île-de-France Mobilités)
  • Tranvías: 78,5 millones de euros (Île-de-France Mobilités 100%)
  • La operación: Île-de-France Mobilités

Actores

Los propietarios del proyecto son:

RATP (construcción del sistema de infraestructuras y transporte)

el Departamento de Seine-Saint-Denis (mejoras viales)