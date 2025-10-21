AmpliaciónNoisy-le-Sec > Val de Fontenay

Desde 2012, el tranvía T1 conecta Asnières Gennevilliers Les Courtilles (92) con Noisy-le-Sec (93).

La extensión hacia el este servirá a las ciudades de Noisy-le-Sec, Romainville, Montreuil, Rosny-sous-Bois y Fontenay-sous-Bois, mejorando así los servicios de transporte público en el este de París y abriendo ciertos distritos. También mejorará el entorno vital mediante la remodelación de las carreteras utilizadas, en particular la A186.