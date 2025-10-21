AmpliaciónNoisy-le-Sec > Val de Fontenay

Puede encontrar la información más reciente sobre este proyecto en el sitio web dedicado:
- 2008 : Consulta
- 2009-2012 : Estudios preliminares
- 2013 : Investigación pública / Diagrama esquemático
- 2014: Declaración de utilidad pública / Proyecto preliminar
- 2014-2015: Estudios de proyectos
- 2015-2020 Trabajos preparatorios y concesionarios
- 2018: Aprobación del protocolo de financiación
- 2019 a mediados de 2028: obras y fase 1 de despejado (de Bobigny a Montreuil (Rue de Rosny))
- 2025 a mediados de 2030: obras y fase 2 de despejamiento (de Montreuil a Val de Fontenay)
Finanzas
- Infraestructuras: 120 millones de euros (Estado + Región + CD 94 + Île-de-France Mobilités)
- Tranvías: 78,5 millones de euros (Île-de-France Mobilités 100%)
- La operación: Île-de-France Mobilités
Actores
Los propietarios del proyecto son:
• RATP (construcción del sistema de infraestructuras y transporte)
• el Departamento de Seine-Saint-Denis (mejoras viales)