Consulta previa

¿Cómo fue la consulta preliminar?
Se presentaron dos escenarios de extensión a la consulta: un escenario de "referencia" en el túnel y otro "alternativo" en la superficie. Tras numerosos intercambios que permitieron presentar, aclarar y debatir sector por sector los dos escenarios presentados en la consulta, Île-de-France Mobilités ha decidido continuar con los estudios del escenario del túnel y descartar el escenario de la superficie, mientras continúa examinando las alternativas propuestas durante la consulta.