Tranvía

AmpliaciónJardin Parisien > Gare de Clamart

Consulta previa

¿Cómo fue la consulta preliminar?

Se presentaron dos escenarios de extensión a la consulta: un escenario de "referencia" en el túnel y otro "alternativo" en la superficie. Tras numerosos intercambios que permitieron presentar, aclarar y debatir sector por sector los dos escenarios presentados en la consulta, Île-de-France Mobilités ha decidido continuar con los estudios del escenario del túnel y descartar el escenario de la superficie, mientras continúa examinando las alternativas propuestas durante la consulta.

Imagen decorativa

El público compartió su preferencia por el escenario del túnel, una solución técnicamente compleja que limita los efectos sobre el entorno construido en el centro de Clamart y en el bosque de Meudon. Esta solución también permite alcanzar un alto nivel de rendimiento en línea en términos de tiempo de viaje y fiabilidad.

La consulta preliminar sobre la ampliación del tranvía T10 se celebró del 27 de febrero al 24 de abril de 2023, bajo el amparo de dos garantes designados por la Comisión Nacional de Debate Público. Esta fue la ocasión para una movilización significativa y permitió numerosas contribuciones ricas y fundamentadas que alimentarán el resto de los estudios sobre el proyecto.

Imagen decorativa

12 encuentros

organizado en Clamart, Châtenay-Malabry y Plessis-Robinson

Más de 1200

Participantes de la reunión

Más de 15.000

Visitas a la página web

Más de 3400

contribuciones escritas, incluyendo más de 2100 reseñas online y más de 1000 cupones T

21

Cuadernos de actores

¿Por qué una consulta previa?

La consulta previa es un mecanismo participativo, cuyo objetivo es discutir la oportunidad, los objetivos y las principales características de un proyecto con las partes interesadas y el público en general. Se desarrolla antes del proceso de definición del proyecto preciso y en una etapa en la que todas las opciones aún son posibles.

 

El marco regulatorio para la consulta previa

El artículo L.121-1 y siguientes del Código Medioambiental establece que los gestores de proyectos deben remitir proyectos con altos intereses socioeconómicos o impactos significativos en el medio ambiente o en la planificación del uso del suelo al CNDP.

El expediente de consulta
Los resultados de la consulta

Para poder ver este vídeo, debe

Consulta las contribuciones

Consulta las opiniones de la consulta
Los cuadernos de los actores
Compromisos de Île-de-France Mobilités
Los resultados de la consulta