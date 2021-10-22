Consulta previa

El público compartió su preferencia por el escenario del túnel, una solución técnicamente compleja que limita los efectos sobre el entorno construido en el centro de Clamart y en el bosque de Meudon. Esta solución también permite alcanzar un alto nivel de rendimiento en línea en términos de tiempo de viaje y fiabilidad.

La consulta preliminar sobre la ampliación del tranvía T10 se celebró del 27 de febrero al 24 de abril de 2023, bajo el amparo de dos garantes designados por la Comisión Nacional de Debate Público. Esta fue la ocasión para una movilización significativa y permitió numerosas contribuciones ricas y fundamentadas que alimentarán el resto de los estudios sobre el proyecto.