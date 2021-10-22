Las dos rutas estudiadas
Una consulta, dos escenarios
Para conectar la estación Jardin Parisien con la estación Clamart, en relación con la futura línea 15 del metro y el tren N, se consideraron dos escenarios. Inicialmente se estudió un escenario clásico de superficie, pero pronto se enfrentó a un entorno urbano denso y al significativo patrimonio natural y arquitectónico propio de este territorio. Para superar estas limitaciones, se ha estudiado un escenario de túnel. Aunque técnicamente más complejo, reduciría los impactos identificados para el escenario superficial.
Explora las dos rutas estudiadas haciendo clic en cada uno de los dos mapas y haz zoom para ver los detalles.
El escenario del túnel "base"
¿Dónde?
Esta ruta pasa por un túnel tras la estación de Jardin Parisien y continúa bajo el bosque de Meudon y la localidad de Clamart.
* ruta indicativa del túnel
¿Qué?
Prevé la creación de tres nuevas estaciones:
• Ayuntamiento de Clamart,
• Centro Clamart, cerca del parque de la Casa Blanca,
• Estación Clamart.
Este escenario también requiere la instalación de 2 estructuras auxiliares en la ruta:
• Bois de Clamart (sector de campos deportivos);
• Sector Lazare Carnot.
De hecho, cuando la distancia entre dos estaciones sucesivas es mayor que estos 800 metros, es necesario instalar una estructura llamada "anexo" que permita a los servicios de emergencia acceder al túnel en caso de incidente y que sea capaz de garantizar la ventilación y extracción del humo del túnel.
¿Cómo?
La salida se ofrece desde la estación "Jardin Parisien", en un entorno de pendiente suave, adecuado para el inicio óptimo de un túnel. Inmediatamente al norte de la estación "Jardin Parisien", el tranvía comenzaría su descenso para enterrarse a una profundidad de unos 15 metros en relación con el terreno natural.
Para minimizar los riesgos geotécnicos, la ruta evitaría canteras subterráneas tanto como fuera posible, o pasaría por debajo de ellas si no es posible evitarlo. Este escenario también implicaría especial atención a posibles interfaces con otros elementos presentes en el sótano (aparcamientos subterráneos, cimientos de edificios, etc.).
- 53.000 nuevos pasajeros al día
- 3 nuevas emisoras
- 2 Obras auxiliares
- 5 Tiempo de viaje
- 3,1 km de rutas adicionales
- 700 millones de euros de inversión (excluyendo material rodante)
El escenario "alternativo" en la superficie
¿Dónde?
Esta ruta sigue la carretera que cruza el bosque de Meudon y cruza la ciudad de Clamart, al estilo de un tranvía tradicional. Está dividida en dos rutas separadas entre el ayuntamiento de Clamart al sur y la intersección de la Avenida Víctor Hugo / Rue de Vanves al norte.
¿Qué?
Este escenario contempla la creación de cinco nuevas estaciones:
• Place du Garde
• Ayuntamiento de Clamart
• Centro Clamart
• Lazare-Carnot
• Estación de tren de Clamart
Se busca una distancia entre 450 y 750 m entre las estaciones a lo largo de la línea, dando prioridad a atender las principales instalaciones públicas y las zonas con mayor densidad de población y empleo.
¿Cómo?
La instalación de un andén de tranvía en superficie se ve obligada a:
• Una pendiente máxima entre el 2% y el 7%
• Un ancho suficiente del derecho de paso para permitir su inserción
Por tanto, pocas rutas son compatibles con estos requisitos: en el centro de Clamart, solo las avenidas Jean Jaurès y Victor Hugo permiten la inserción de un andén monodireccional (en una sola dirección), junto con el mantenimiento de un carril de tráfico general.
- 48.000 nuevos pasajeros al día
- 5 nuevas emisoras
- 11 minutos de viaje
- 3,9 km de rutas adicionales
- 795 millones de euros de inversión (excluyendo material rodante)