Las dos rutas estudiadas

¿Dónde?

Esta ruta pasa por un túnel tras la estación de Jardin Parisien y continúa bajo el bosque de Meudon y la localidad de Clamart.

* ruta indicativa del túnel

¿Qué?

Prevé la creación de tres nuevas estaciones:

• Ayuntamiento de Clamart,

• Centro Clamart, cerca del parque de la Casa Blanca,

• Estación Clamart.

Este escenario también requiere la instalación de 2 estructuras auxiliares en la ruta:

• Bois de Clamart (sector de campos deportivos);

• Sector Lazare Carnot.

De hecho, cuando la distancia entre dos estaciones sucesivas es mayor que estos 800 metros, es necesario instalar una estructura llamada "anexo" que permita a los servicios de emergencia acceder al túnel en caso de incidente y que sea capaz de garantizar la ventilación y extracción del humo del túnel.

¿Cómo?

La salida se ofrece desde la estación "Jardin Parisien", en un entorno de pendiente suave, adecuado para el inicio óptimo de un túnel. Inmediatamente al norte de la estación "Jardin Parisien", el tranvía comenzaría su descenso para enterrarse a una profundidad de unos 15 metros en relación con el terreno natural.

Para minimizar los riesgos geotécnicos, la ruta evitaría canteras subterráneas tanto como fuera posible, o pasaría por debajo de ellas si no es posible evitarlo. Este escenario también implicaría especial atención a posibles interfaces con otros elementos presentes en el sótano (aparcamientos subterráneos, cimientos de edificios, etc.).