Haz una pregunta

Puede enviarnos un documento justificativo como máximo. El tamaño del documento no puede superar los 5 MB. Los formatos permitidos son PDF, JPG, PNG, XLS , DOCX/DOC.

Puede enviarnos un documento justificativo como máximo. El tamaño del documento no puede superar los 5 MB. Los formatos permitidos son PDF, JPG, PNG, XLS , DOCX/DOC.

Protección de los datos personales:

La información recopilada está sujeta a procesamiento informático para Île-de-France Mobilités para poder tratar sus preguntas. De acuerdo con la normativa vigente, tiene derecho a acceder, rectificar, oponerse, limitar la borración, portabilidad, retirar su consentimiento, oponerse a la comunicación de instrucciones sobre el destino de sus datos en caso de fallecimiento y derecho a presentar una objeción ante la autoridad supervisora competente. Puedes ejercer tus derechos enviando un correo electrónico a [email protected].

Con el fin de su tratamiento y únicamente con este fin, acepto que mi mensaje con mis datos personales pueda ser transferido a las entidades implicadas para que pueda ser analizado y tenido en cuenta en el resumen de la consulta del proyecto (sujeto al cumplimiento de la carta).