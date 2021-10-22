La consulta continúa

Desde finales de 2023, la consulta ha entrado en una nueva fase conocida como "consulta continua", puesta bajo el amparo de la Comisión Nacional de Debate Público. Este último ha nombrado a Sylvie Haudebourg como garante encargada de supervisar la consulta en curso, y por ello continuará su misión de apoyar a Île-de-France Mobilités hasta la investigación pública. El objetivo general de la consulta continua es refinar gradualmente el proyecto y las condiciones para su integración en el territorio, sección por sección.

La primera fase de la consulta continua, entre noviembre de 2023 y la primavera de 2024, permitió establecer un inventario compartido, un elemento esencial para el resto del proyecto. Un ciclo de talleres realizados con la gente de Clamar permitió abordar de manera detallada y precisa los puntos de atención y particularidades de los tres sectores del proyecto. Al final de esta primera secuencia, Île-de-France Mobilités pudo contar con la opinión de los habitantes, usuarios y asociaciones del territorio para enriquecer la fase de estudio que comenzó en la primavera de 2024.

Haz clic aquí para consultar los informes de los talleres por sector, las audiencias de las partes interesadas y el informe anual del aval.