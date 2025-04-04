¿Cómo se elegirá la ubicación del conducto de acceso de emergencia en la parte trasera de la estación?

En el contexto de la normativa del túnel, se requiere un pozo de acceso de emergencia en presencia de un túnel sin salida de más de 100 m de longitud, como ocurre en los escenarios 2 y 3 presentados en el taller.

La ubicación de este pozo de alivio se especificará en el resto de los estudios según la configuración elegida para el extremo, el espacio disponible en superficie y las restricciones técnicas. Por tanto, los elementos presentados en el taller están sujetos a cambios.