– Massy-Palaiseau, Champlan, Longjumeau, Chilly-Mazarin

El tranvía T12 en Massy y Champlan
Las estaciones Massy - Palaiseau, Massy Europe y Champlan
La estación Massy – Palaiseau
El tranvía T12 saldrá de la estación Massy – Palaiseau, donde conectará con las líneas B y C del RER y el TGV. Pasará por el corazón del nuevo distrito urbano de Massy-Atlantis, que reúne oficinas, viviendas, comercios e instalaciones en un área de 100 hectáreas. A largo plazo, este distrito albergará a 10.000 personas y creará 10.000 nuevos empleos.
La estación Massy Europe
Cerca de este nuevo distrito, se está desarrollando otro proyecto urbano para acoger a pymes e infraestructuras pequeñas y para reubicar actividades industriales previamente establecidas en Massy. Este es el parque empresarial Bonde implementado por Paris Sud Aménagement.
Como parte de estos desarrollos urbanos y del tranvía T12 (cofinanciado por el tranvía T12 y la ciudad de Massy), se está construyendo una estructura bajo las vías del tren en la Rue Migaux. Este paso subterráneo estará equipado con dos carriles viarios y una acera para peatones. Conectará el distrito Massy-Atlantis y su centro comercial con el de Massy-Europe.
La estación de Champlan
Los habitantes de Champlan podrán tomar el tranvía T12 desde la nueva estación de Champlan. Eso
estará situado junto a un distrito económico orientado al sector de la ecoconstrucción. Este proyecto vecinal cuenta con el apoyo de la Agencia Regional para la Biodiversidad y el Instituto de la Región de París (IAU IDF).
Obras emblemáticas
Adaptación de las vías en Massy – Palaiseau
La inserción del proyecto en la estación Massy – Palaiseau (el terminal de la línea) debería permitir que el tranvía T12 circule por vías independientes. Esto permitirá que el tranvía dé la vuelta fácilmente y acceda al taller-garaje. Esto también facilitará la intermodalidad con los otros modos de transporte presentes en la estación Massy – Palaiseau (RER C, RER B, TGV, etc.).
El taller-garaje, donde se realizará el almacenamiento y mantenimiento de los trenes, estará situado cerca de la estación, a ambos lados de las ciudades de Massy y Palaiseau.
En Longjumeau, Chilly-Mazarin y Gravigny-Belizy
Las estaciones de Longjumeau y Chilly-Mazarin
Estos dos complejos darán servicio al parque empresarial Vigne aux Loups, que se transformará en un parque empresarial para hacer que este sector sea competitivo y acoger nuevas empresas. Este programa de recualificación se ha centrado en la calidad del paisaje y los enlaces blandos, especialmente en las estaciones de tranvía T12.
La estación Gravigny – Balizy
El tranvía T12 parará entonces en los distritos de Gravigny y Balizy para permitir que los residentes lleguen a una de las dos terminales.