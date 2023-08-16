Trabajo en el RN441 en Ris-Orangis (agosto de 2020)
> ¿Qué trabajo hay que hacer?
- Trabaja para reubicar la RN441 y dar paso al futuro andén del tranvía T12.
- Instalación de dispositivos de seguridad y señalización vial.
> ¿Cuánto tiempo tarda el trabajo?
Desde el lunes 3 de agosto por la tarde hasta el martes 25 de agosto de 2020.
> ¿Qué cambia esto?
Durante toda la duración de las obras, el acceso a la RN441 desde la RD31, la autopista A6 y la RN449 está cerrado día y noche.
Se planifica una ruta de desviación a través de la RD31, la RN7 y la RD310.