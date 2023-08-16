Trabajo en el RN441 en Ris-Orangis (agosto de 2020)

> ¿Qué trabajo hay que hacer?

Trabaja para reubicar la RN441 y dar paso al futuro andén del tranvía T12.

Instalación de dispositivos de seguridad y señalización vial.

> ¿Cuánto tiempo tarda el trabajo?

Desde el lunes 3 de agosto por la tarde hasta el martes 25 de agosto de 2020.

> ¿Qué cambia esto?

Durante toda la duración de las obras, el acceso a la RN441 desde la RD31, la autopista A6 y la RN449 está cerrado día y noche.

Se planifica una ruta de desviación a través de la RD31, la RN7 y la RD310.