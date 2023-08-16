Trabajo alrededor de la rue du Dr Roux en Viry-Chatillon

Fecha de publicación: 13 de mayo de 2019

> ¿Qué trabajo hay que hacer?

– Modificación del trazado de la rue du Dr Roux.

– Retirada de antiguas barreras acústicas y reinstalación de nuevos muros.

> ¿Cuáles son los pasos?

– Desmonte y terraplén del montículo de tierra

– Construcción de la carretera y los pavimentos permanentes de la rue du Dr Roux

– Cambio de tráfico a la nueva rue du Dr Roux

> ¿Cuánto tiempo tarda el trabajo?

Hasta finales del verano de 2019.

> ¿Qué cambia esto?

Del 8 al 12 de abril, de 8:30 a 16:30, se instaló una carretera temporal alterna y el cierre del cruce de la Rue de La Rochefoucauld y la Rue Dr Roux.

Durante estos cuatro días, la rue La Rochefoucauld sigue siendo transitable. Se mantienen los caminos peatonales.

A partir de mediados de abril, el tráfico en el carril blando (ciclistas y peatones) se trasladará a la Rue de La Rochefoucauld.