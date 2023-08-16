Trabajo alrededor de la rue du Dr Roux en Viry-Chatillon
Publicado el-
Actualizado el
Fecha de publicación: 13 de mayo de 2019
> ¿Qué trabajo hay que hacer?
– Modificación del trazado de la rue du Dr Roux.
– Retirada de antiguas barreras acústicas y reinstalación de nuevos muros.
> ¿Cuáles son los pasos?
– Desmonte y terraplén del montículo de tierra
– Construcción de la carretera y los pavimentos permanentes de la rue du Dr Roux
– Cambio de tráfico a la nueva rue du Dr Roux
> ¿Cuánto tiempo tarda el trabajo?
Hasta finales del verano de 2019.
> ¿Qué cambia esto?
Del 8 al 12 de abril, de 8:30 a 16:30, se instaló una carretera temporal alterna y el cierre del cruce de la Rue de La Rochefoucauld y la Rue Dr Roux.
Durante estos cuatro días, la rue La Rochefoucauld sigue siendo transitable. Se mantienen los caminos peatonales.
A partir de mediados de abril, el tráfico en el carril blando (ciclistas y peatones) se trasladará a la Rue de La Rochefoucauld.