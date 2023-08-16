Cierre de la RN441 desde la noche del 24 de julio hasta el 30 de agosto de 2019
Publicado el-
Actualizado el
Fecha de publicación 23 de julio de 2019
> ¿Qué trabajo hay que hacer?
Trabaja para reubicar la RN441 y dar paso al futuro andén exprés del tranvía 12.
> ¿Cuáles son los pasos?
– Fase 1: reapertura del acceso a la RD310 hacia Grigny y Viry-Chatillon desde la RN441 durante la noche del 24 al 25 de julio.
Cierre del acceso a la RN441 desde la RD31 del 25 de julio al 22 de agosto.
– Fase 2: cierre total del acceso a la RN441 desde la RD31, la autopista A6 y la RN449 del 21 al 30 de agosto.
> ¿Cuánto tiempo tarda el trabajo?
Desde la noche del 24 de julio hasta el 30 de agosto de 2019.
> ¿Qué cambia esto?
Durante las obras, se establecen rutas alternativas (véanse los mapas más abajo):
– Fase 1: desvío por la RD31, giro en la rotonda y toma la RD31 hacia el centro de Ris-Orangis y luego Courcouronnes. Luego toma la A6 hacia París y sigue la RD310 hacia Grigny y Viry-Chatillon.
– Fase 2: seguir la salida hacia Ris-Orangis, desviación por el RD31, RN 7 y RD310.
Os agradecemos vuestra comprensión y os aseguramos nuestro deseo de reducir el impacto del trabajo en vuestro tráfico.