Cierre de la RN441 desde la noche del 24 de julio hasta el 30 de agosto de 2019

Fecha de publicación 23 de julio de 2019

> ¿Qué trabajo hay que hacer?

Trabaja para reubicar la RN441 y dar paso al futuro andén exprés del tranvía 12.

> ¿Cuáles son los pasos?

– Fase 1: reapertura del acceso a la RD310 hacia Grigny y Viry-Chatillon desde la RN441 durante la noche del 24 al 25 de julio.

Cierre del acceso a la RN441 desde la RD31 del 25 de julio al 22 de agosto.

– Fase 2: cierre total del acceso a la RN441 desde la RD31, la autopista A6 y la RN449 del 21 al 30 de agosto.

> ¿Cuánto tiempo tarda el trabajo?

Desde la noche del 24 de julio hasta el 30 de agosto de 2019.

> ¿Qué cambia esto?

Durante las obras, se establecen rutas alternativas (véanse los mapas más abajo):

– Fase 1: desvío por la RD31, giro en la rotonda y toma la RD31 hacia el centro de Ris-Orangis y luego Courcouronnes. Luego toma la A6 hacia París y sigue la RD310 hacia Grigny y Viry-Chatillon.

– Fase 2: seguir la salida hacia Ris-Orangis, desviación por el RD31, RN 7 y RD310.

Os agradecemos vuestra comprensión y os aseguramos nuestro deseo de reducir el impacto del trabajo en vuestro tráfico.