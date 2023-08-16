Obras en el puente A6 en Morsang-sur-Orge (octubre-noviembre de 2019)

> ¿Qué trabajo hay que hacer?

Demolición mediante sierra de la parte exterior del puente A6, que no está en uso, para poder construir la nueva estructura que finalmente acomodará los nuevos dispositivos de seguridad de la autopista (barrera) y las nuevas barreras acústicas entre la autopista y la estación de tranvía T12.

> ¿Cuáles son las etapas del trabajo?

1 . Demolición parcial de la estructura de hormigón existente mediante aserradura.

2. Las siguientes fases del trabajo (construcción de la nueva estructura, barreras acústicas, etc.) serán objeto de información específica sobre el trabajo.

> ¿Cuánto tiempo tarda el trabajo?

Demolición por aserradura: durante 3 semanas, del 21 de octubre al 8 de noviembre de 2019, solo de lunes a viernes y de noche.

> ¿Qué cambia esto?

Las obras de demolición se realizarán por la noche y provocarán el cierre de la RD77, entre la rue Jules Ferry y el número 7 de la rue de Savigny, solo entre semana, de 23:00 a 5:00:

– de lunes 21/10 a sábado 26/10 por la mañana;

– del lunes 28/10 al sábado 2/11 de la madrugada;

– del lunes 11/4 al sábado 11-S de la mañana.

El pasaje bajo el puente de la A6 quedará completamente cerrado.

El acceso para los residentes locales se mantendrá a ambos lados de la A6.

La autopista A6 permanecerá abierta durante toda la duración de estas obras.

Te aseguramos nuestro deseo de reducir al máximo la contaminación acústica que podría causar el aserrado, así como la interrupción en tus desplazamientos. Gracias por tu comprensión.