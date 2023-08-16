Fase 3 de las obras en el centro de Évry-Courcouronnes (2020-2021)

> ¿Qué trabajo hay que hacer?

Las fases 1 y 2 ya han permitido realizar trabajos preparatorios en las calles y aceras del lado sur de la Avenida Paul Delouvrier y el Bulevar François Mitterrand.

La Fase 3 consiste en obras en el lado norte de la Avenida Paul Delouvrier y el Bulevar François Mitterrand, así como obras de infraestructura (vías férreas, estación, etc.).

> ¿Cuáles son las etapas del trabajo?

– Obras en las calles y aceras del lado norte de la Avenida Paul Delouvrier y el Bulevar François Mitterrand;

– construcción del andén del tranvía T12;

– construcción de la futura estación de Évry-Courcouronnes;

– la colocación de vías;

– desarrollo de la carretera y el callejón lateral en el Boulevard François Mitterrand.

> ¿Cuánto tiempo tarda el trabajo?

– Fase 3: aproximadamente 1 año desde finales de octubre de 2020.

> ¿Qué cambia esto?

– A partir del lunes 2 de noviembre de 2020, el tráfico será de un carril en cada dirección, en el lado sur de la Avenida Paul Delouvrier / Bulevar François Mitterrand;

– desde el lunes 2 de noviembre de 2020 hasta finales de agosto de 2021, el acceso a la Rue Ambroise Croizat, desde y hacia el Boulevard François Mitterrand, estará cerrado;

– a partir del lunes 2 de noviembre de 2020, el acceso a la parte norte de la Rue André Lalande, desde y hacia el Boulevard François Mitterrand, quedará cerrado de forma permanente. El acceso a la calle solo será por la Rue Senghor;

– el callejón de contra, situado entre la Rue Croizat y la Rue Lalande (norte) en el Boulevard François Mitterrand, solo estará abierto para acceso local y comercial, entregas y tráfico peatonal;

– Se prohibirá el aparcamiento en los derechos de paso de la obra.