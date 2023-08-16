Trabajo en la intersección del Tratado de Roma en Évry-Courcouronnes (2020-2021)

> ¿Qué trabajo hay que hacer?

Las obras en la rotonda del Tratado de Roma se realizarán en tres fases:

– Fase 1: al sur de la rotonda, en la Avenida Pierre Bérégovoy.

– Fase 2: en la isla central de la rotonda y en la situada al sur de la rotonda, a nivel de la Avenida Pierre Bérégovoy.

– Fase 3: en la isla central situada al norte de la rotonda, a nivel de la Avenue de l'Orme à Martin.

> ¿Cuáles son las fases del trabajo?

– Fase 1: entre mediados de octubre y mediados de noviembre de 2020.

– Fase 2: entre mediados de noviembre y finales de 2020.

– Fase 3: desde mediados de febrero de 2021.

> ¿Qué cambia esto?

Durante la duración de los trabajos y por la seguridad de los conductores y trabajadores en el lugar, la velocidad reglamentaria se reducirá al nivel del lugar y los carriles de tráfico podrán reducirse.