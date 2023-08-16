Trabajo en la vía desde Compiègne hasta Viry-Chatillon

Fecha de publicación: 13 de junio de 2019

> ¿Qué trabajo hay que hacer?

Instalación de una red de alcantarillado de aguas pluviales en el camino peatonal desde la Voie de Compiègne hasta la Avenue des Pylônes.

> ¿Cuáles son los pasos?

– Tala de árboles y retirada de farolas.

– Reubicación del estadio del City, que será reconstruido y modernizado en la rue des Bleuets, cerca del gimnasio Allende (el calendario está en proceso de definición).

> ¿Cuánto tiempo tarda el trabajo?

Hasta finales de agosto de 2019.

> ¿Qué cambia esto?

– Cierre del sendero peatonal desde la Voie de Compiègne hasta la Avenue des Pylônes.

– Indisponibilidad del estadio City.