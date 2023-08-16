Trabajo en la vía desde Compiègne hasta Viry-Chatillon
Fecha de publicación: 13 de junio de 2019
> ¿Qué trabajo hay que hacer?
Instalación de una red de alcantarillado de aguas pluviales en el camino peatonal desde la Voie de Compiègne hasta la Avenue des Pylônes.
> ¿Cuáles son los pasos?
– Tala de árboles y retirada de farolas.
– Reubicación del estadio del City, que será reconstruido y modernizado en la rue des Bleuets, cerca del gimnasio Allende (el calendario está en proceso de definición).
> ¿Cuánto tiempo tarda el trabajo?
Hasta finales de agosto de 2019.
> ¿Qué cambia esto?
– Cierre del sendero peatonal desde la Voie de Compiègne hasta la Avenue des Pylônes.
– Indisponibilidad del estadio City.