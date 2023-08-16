Obras en el aparcamiento de la estación en Épinay-sur-Orge
Fecha de publicación: 13 de mayo de 2019
> ¿Qué trabajo hay que hacer?
Se construyó el paso bajo las vías del tren para permitir la inserción del andén exprés del tranvía 12.
> ¿Cuánto tiempo tarda el trabajo?
Fase 1: hasta la primavera de 2020.
> ¿Qué cambia esto?
– Eliminación de plazas en el aparcamiento de la estación y creación de un aparcamiento temporal con 141 plazas junto a la estación RER C (véase el mapa de acceso al reverso).
– Mantener el acceso al aparcamiento a través del Chemin des Rossays.
– Promover el uso de la red de autobuses para llegar a la estación.