Tranvía

Nueva líneaMassy > Évry-Courcouronnes

Cierre de la rampa de salida 7 de la A6 hacia Fleury-Mérogis

Fecha de publicación: 28 de mayo de 2019

> ¿Qué trabajo hay que hacer?
Reconfiguración del enlace A6 para instalar la futura plataforma.

> ¿Cuáles son los pasos?
1) Cerrar la rampa para instalar la zona de trabajo
2) Reconfiguración del intercambiador
3) Construcción del andén exprés del tranvía 12

> ¿Cuánto tiempo tarda el trabajo?
Desde principios de junio hasta finales de agosto de 2019

> ¿Qué cambia esto?
El tráfico de coches se modifica: se recomienda tomar la salida 7.1 (Grigny, Ris-Orangis) para unirse a la RD310 y la RD445 (ver mapa).

