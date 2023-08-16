Cierre de la rampa de salida 7 de la A6 hacia Fleury-Mérogis

Fecha de publicación: 28 de mayo de 2019

> ¿Qué trabajo hay que hacer?

Reconfiguración del enlace A6 para instalar la futura plataforma.

> ¿Cuáles son los pasos?

1) Cerrar la rampa para instalar la zona de trabajo

2) Reconfiguración del intercambiador

3) Construcción del andén exprés del tranvía 12

> ¿Cuánto tiempo tarda el trabajo?

Desde principios de junio hasta finales de agosto de 2019

> ¿Qué cambia esto?

El tráfico de coches se modifica: se recomienda tomar la salida 7.1 (Grigny, Ris-Orangis) para unirse a la RD310 y la RD445 (ver mapa).