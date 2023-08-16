Trabajo en el RD257 en Épinay-sur-Orge (octubre-noviembre 2020)

> ¿Qué trabajo hay que hacer?

Obras en el puente sobre la RD257 y el Yvette, por donde circulará el tranvía T12.

> ¿Cuánto tiempo tarda el trabajo?

Del viernes 9 de octubre al jueves 12 de noviembre de 2020.

> ¿Qué cambia esto?

En la RD257, el tráfico se interrumpe entre la Rue des Rossays (en el lado de Épinay-sur-Orge) y el Chemin des Tourelles (centro comercial Carrefour Val d'Orge):

– desde el viernes 9 de octubre, a las 21:00, hasta el domingo 11 de octubre, a las 18:00;

– del martes 20 al jueves 22 de octubre, solo por la noche, entre las 21:00 y las 5:00;

– de lunes 2 a viernes 7 de noviembre, solo por la noche, entre las 21:00 y las 5:00.

Los vehículos de más de 3,70 metros de altura deben continuar su trayecto por la autopista A6. Luego se recomienda una ruta alternativa a través de la D445, la N104, la D46 y la D117.

Para vehículos ligeros, se planifica una ruta de desviación a través de la D256 y la D117.

Durante la duración de los trabajos y por la seguridad de los conductores y trabajadores en el lugar, la velocidad reglamentaria se reducirá al nivel del lugar y los carriles de tráfico podrán reducirse.